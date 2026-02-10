हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: पढ़ाई के नाम पर दरिंदगी! छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने पर मासूम को पेड़ से लटकाया

Video: पढ़ाई के नाम पर दरिंदगी! छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने पर मासूम को पेड़ से लटकाया

Vedio: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के एक प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने पर शिक्षक ने मासूम बच्चे को पेड़ से लटका दिया. वीडियो वायरल होने बाद इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 10 Feb 2026 05:56 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Vedio: सोशल मीडिया पर सामने आया एक वीडियो इंसानियत को झकझोर देने वाला है. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से सामने आई इस घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि एक प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने की "गलती" पर एक मासूम बच्चे को पेड़ से लटका दिया गया. यह कोई सजा नहीं, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैवानियत है. सवाल यह है कि क्या यही पढ़ाने का तरीका है, या फिर बच्चों को डर और हिंसा की ट्रेंडिंग दी जा रही है?

जिस उम्र में बच्चों को प्यार, समझ और सीखने का सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए, उसी उम्र में उन्हें डर और दरिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. स्कूल, जो ज्ञान और संस्कार देने का स्थान होता है, अगर वहीं अत्याचार होने लगे तो यह समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. यह घटना साफ दिखाती है कि कुछ लोग शिक्षा और अनुशासन के नाम पर हैवानियत को ठहराने की कोशिश कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला

वीडियो के मुताबिक, सूरजपुर के एक निजी स्कूल में बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था. इसी बात से नाराज़ होकर शिक्षक ने उसे पेड़ से लटका दिया. यह सजा इतनी अमानवीय थी कि बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता था. वीडियो वायरल होने के बाद लोग गुस्से और दुख से भरे हुए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

क्या यही है शिक्षा का मतलब?

होमवर्क न करना कोई जुर्म नहीं है कि किसी बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित किया जाए. पढ़ाई का मकसद बच्चों को समझदार बनाना, उनकी सोच को निखारना और उन्हें बेहतर इंसान बनाना होता है, न कि उनके मन में डर बैठाना. इस तरह की घटनाएं बच्चों के कोमल मन पर ऐसे घाव छोड़ जाती हैं, जिनका असर लंबे समय तक बना रहता है. 

बच्चों पर पड़ता है गहरा मानसिक असर 

घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ नजर आ रहा है. एक यूजर ने लिखा, “अगर इस तरह का टॉर्चर करेंगे तो बच्चा सीखने के बजाय मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा. होमवर्क नहीं किया है तो समझाने के और भी तरीके हैं. ऐसे अध्यापकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “यह घटना याद दिलाती है कि शिक्षा का मतलब डर नहीं, बल्कि समझ और इंसानियत सिखाना है. हिंसा किसी भी हाल में जायज़ नहीं.”

Published at : 10 Feb 2026 05:56 PM (IST)
Tags :
Trending News Chhattisgarh Chhattisgarh News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Border 2 | Nidhi Dutta ने Border 2 की Star cast पर दी जानकारी। Ahan Shetty, Varun Dhawan, Sunny पाजी और बहुत कुछ।
Bollywood News: ओ रोमियो’ रिलीज़ से पहले बड़ा खुलासा: तमन्नाह–विक्रांत ने बिना फीस किया काम
Seher Hone Ko Hai:😮 प्यारी नोक-झोंक या बढ़ती दूरियां? Mahid ने कह दी चुभने वाली बात (10-02-2026)
T-20 World Cup: पैसों के लालच में झुका पाकिस्तान, मैच से पहले ही सरेंडर? ABPLIVE
Faridabad Jail Shocker: राम मंदिर साजिश का आरोपी जेल में ढेर, Rohit Godara गैंग का दावा |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तारिक रहमान की BNP या जमात-ए-इस्लामी... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
BNP या जमात... बांग्लादेश में किसकी बनेगी सरकार? ओपिनियन पोल ने पूरी दुनिया को चौंकाया
बिहार
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
सामने आए तेज प्रताप यादव के पहले 'जयचंद', अनुष्का संग मामा का रिश्ता जोड़ने पर भड़के मुकेश रोशन
इंडिया
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
'जनरल नरवणे या पब्लिशर कोई तो झूठ बोल रहा', राहुल गांधी के बयान के बाद पेंगुइन ने दी ये सफाई
क्रिकेट
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
'इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं', IND vs PAK मैच से पहले शाहिद अफरीदी ने उगला जहर; जानें अब क्या कहा
टेलीविजन
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
'नागिन 7' में ड्रैगन बन कदम रखेंगी ये एक्ट्रेस, किरदार को लेकर तोड़ी चुप्पी
इंडिया
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
कैसे हटाए जाते हैं लोकसभा स्पीकर? ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, आगे क्या होगा?
ट्रेंडिंग
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
इंदिरा गांधी जैसा लुक लेकर बुरी फंसी कंगना? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर किया ट्रोल
यूटिलिटी
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
PF अकाउंट से निकालना है पैसा लेकिन भूल गए UAN नंबर, 2 मिनट में ऐसे कर सकते हैं रिकवर
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Embed widget