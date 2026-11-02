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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: चुपचाप खड़े सांड को छेड़ रहे थे अंकल जी, फिर जो हुआ दिल दहला देगा

Viral Video: चुपचाप खड़े सांड को छेड़ रहे थे अंकल जी, फिर जो हुआ दिल दहला देगा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क किनारे शांत खड़े सांड के साथ छेड़छाड़ एक शख्स को भारी पड़ गई. वीडियो में देखते ही देखते सांड ने किया ऐसा हमला, जिसे देख यूजर्स भी हो रहे हैं हैरान.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Nov 2026 02:38 PM (IST)
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कई बार लोग जाने-अनजाने में ऐसी हरकत कर बैठते हैं, जो उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाती है. खासकर जब बात जानवरों की हो तो छोटी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो चर्चा में है, जिसमें एक शख्स सड़क किनारे मौजूद सांड के साथ कुछ ऐसा करता दिखाई देता है, जिसके बाद उसे लेने के देने पड़ जाते हैं. वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जानवरों को बेवजह परेशान करना कितना खतरनाक हो सकता है.

आमतौर पर सड़कों और गलियों में घूमने वाले सांड को देखकर लोग या तो रास्ता बदल लेते हैं या फिर उससे दूरी बनाकर निकल जाते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो बिना खतरे को समझे जानवरों के करीब चले जाते हैं. वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स की हरकत भी कुछ ऐसी ही दिखाई देती है.

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बेवजह छेड़ा सांड को

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक शख्स घर के बाहर गली में खड़े सांड के पास पहुंचता दिखाई देता है. उसके हाथ में एक डंडा भी नजर आता है. शुरुआत में सांड सड़क पर सामान्य तरीके से खड़ा दिखाई देता है. उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह किसी पर हमला करने वाला है. तभी शख्स उसके पास जाकर डंडे से उसे छेड़ने लगता है. वह सांड के काफी करीब पहुंच जाता है और उसकी गतिविधियों को नजरअंदाज करता दिखाई देता है. यही लापरवाही आगे चलकर उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती है.

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अचानक आक्रामक हुआ सांड

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि सांड अचानक शख्स की तरफ बढ़ने लगता है. जानवर को अपनी ओर आता देखकर शख्स घबरा जाता है. वह तुरंत पीछे हटने और खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सांड भी उसके पीछे पड़ जाता है. कुछ ही सेकंड में स्थिति पूरी तरह बदल जाती है. जो सांड कुछ देर पहले सड़क पर शांत खड़ा था, वही अब शख्स को मारता दिखाई देता है. अपनी जान बचाने के लिए शख्स घर के दरवाजे और दीवार के पास पहुंचने की कोशिश करता है. इस दौरान वह पास ही एक नाली में गिर भी जाता है.

मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर्स

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही है. वीडियो पर दस लाख से ज्यादा व्यूज हैं. कुछ यूजर्स इसे शख्स की अपनी गलती बता रहे हैं, तो कुछ यूजर्स का कहना है कि सड़क पर मौजूद जानवरों से हमेशा सुरक्षित दूरी बनाकर रखनी चाहिए. वीडियो के साथ दिया गया कैप्शन उम्र बढ़ने के बाद भी कुछ आदतें न बदलने पर भी कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने फनी कमेंट कर कहा कि कोई बाद नहीं उन्हें फ्री में मसाज मिल गई है. वहीं एक अन्य यूजर ने भी इसी अंदाज में लिखा कि अब यह ऐसा कभी नहीं करेंगे.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 02:38 PM (IST)
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