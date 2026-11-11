दीवाली में एक ओर जहां खुशियां दिखाई दीं, लोग पटाखे फोड़ते और मिठाई का लुत्फ उठाते दिखाई दिए तो वहीं दीवाली पर कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए जिन्हें देखकर यूजर्स रो पड़े. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक मासूम सा बंदर शाम के समय पटाखों से तंग आकर एक घर की बालकनी में आकर छिप गया है. उसके हाथ में चोट लगी हुई है और वह काफी घबराया हुआ है. उसे देखकर मकान मालिक का भी दिल पिघल जाता है और मकान मालिक इस भावुक पल को कैमरे में कैद कर लोगों को बताती है पटाखे छोड़ते वक्त इन मासूमों का भी ख्याल रखें.

पटाखों से सहमा बंदर बालकनी में आ छिपा

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बंदर दीवाली के पटाखों से डरकर एक घर की बालकनी में आकर ऐसे छिप गया है मानों उसे किसी ने पीटकर भगाया हो या उसके पीछे भूत लग गया हो. वीडियो में उसके हाथ में चोट भी लगी है और आसपास से पटाखों की तेज आवाज भी आ रही है. वीडियो बना रही लड़की का कहना है कि शायद उसे यह चोट पटाखों की वजह से लगी है. लड़की बंदर को दूर से खड़े होकर प्यार करती है और उससे पूछती है कि क्या आपके हाथ में चोट लगी है.

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वीडियो देख भावुक हुए यूजर्स

बंदर गुमसुम बालकनी में छिपा है और मानों यह उम्मीद लगा रहा है कि बस उसे यहां से कोई न भगा दे. लड़की भी बंदर को देखकर भावुक हो जाती है और बस उसे देखती रहती है. वीडियो काफी प्यारा और भावुक है. यूजर्स भी वीडियो को देखकर आंसू बहा रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि यह जानवर हैं ना समझ हैं, पटाखे चलाते वक्त इनका भी ख्याल रखना चाहिए.

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बोले, बेजुबानों का भी ख्याल करें

वीडियो को Resham sheikh नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...जानवरों पर दया करो. एक और यूजर ने लिखा...बेजुबानों का ख्याल हमें ही रखना है, ऐसा मत करो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये कितना प्यारा लग रहा है, बच्चे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे.

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