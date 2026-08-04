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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगथिएटर में किसी ने किया फार्ट, पूरे हॉल में फैल गई बदबू- फिल्म का हीरो भी नाक दबा भागा

थिएटर में किसी ने किया फार्ट, पूरे हॉल में फैल गई बदबू- फिल्म का हीरो भी नाक दबा भागा

यह अनोखा मामला कार्टाजेना शहर के प्लाजा बोकाग्रैंडे शॉपिंग सेंटर में स्थित 'सिने कोलंबिया' मल्टीप्लेक्स का है. रविवार के दिन थिएटर में लोग मजे से स्पाइडर-मैन फिल्म देख रहे थे.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 04 Aug 2026 07:50 PM (IST)
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कोलंबिया के एक सिनेमाघर में 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' फिल्म देखने पहुंचे दर्शकों के साथ एक बेहद अजीब और फनी हादसा हो गया. फिल्म के बीच में ही थिएटर के अंदर अचानक ऐसी भयंकर और असहनीय बदबू फैली कि हॉल में मौजूद सैकड़ों लोगों का दम घुटने लगा. बदबू इतनी खतरनाक थी कि लोग अपनी-अपनी सीटें छोड़कर थिएटर से बाहर की तरफ भाग खड़े हुए. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार चुटकुलों की बौछार कर रहे हैं.

फिल्म के ठीक बीच में हुआ 'गैस अटैक', बाहर खड़े दिखे स्पाइडर-मैन

'न्यू यॉर्क पोस्ट' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह अनोखा मामला कार्टाजेना शहर के प्लाजा बोकाग्रैंडे शॉपिंग सेंटर में स्थित 'सिने कोलंबिया' मल्टीप्लेक्स का है. रविवार के दिन थिएटर में लोग मजे से स्पाइडर-मैन फिल्म देख रहे थे. तभी अचानक बीच फिल्म में पूरे हॉल में एक भयंकर दुर्गंध भर गई. बदबू की वजह से हॉल में मौजूद सैकड़ों दर्शकों का रुकना मुश्किल हो गया और वे चिल्लाते हुए गलियारे की तरफ भागे. वायरल वीडियो में दर्जनों लोग हॉल के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं, जिनके पास स्पाइडर-मैन की पोशाक पहने एक शख्स भी खड़ा दिख रहा है.

किसी का पेट खराब था या चला दी 'स्टिंक बॉम्ब' की शरारत?

जिस बदबू की वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसके पीछे असल वजह क्या थी, इसका सटीक पता अभी नहीं चल पाया है. रिपोर्टों में कहा गया है कि हो सकता है किसी दर्शक का पेट बहुत ज्यादा खराब था और वह समय पर शौचालय नहीं पहुंच पाया. वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि किसी ने शरारत के तहत वहां बदबू फैलाने वाला 'स्टिंक बॉम्ब' फोड़ दिया था. हालांकि, मल्टीप्लेक्स प्रबंधन ने शो को आधिकारिक तौर पर रद्द नहीं किया. सफाई और बदबू कम होने के बाद कुछ दर्शक फिल्म पूरी करने वापस अंदर गए, लेकिन ज्यादातर लोग बिना फिल्म देखे ही घर लौट गए.

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सोशल मीडिया पर आई फनी कमेंट्स की बाढ़, यूज़र्स बोले- 'केमिकल अटैक'

इंटरनेट पर वीडियो आते ही लोगों ने इस घटना के जमकर मजे लेने शुरू कर दिए हैं. एक यूजर ने फिल्म के नाम का मजाक बनाते हुए लिखा, "स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू स्मेल." दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कहा, "फिल्म का विलेन भी सोच रहा होगा कि काश उसके पास ऐसा खतरनाक केमिकल हथियार होता." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "लगता है किसी ने थिएटर में बैठकर कुछ ज्यादा ही मूली के पराठे खा लिए थे."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 04 Aug 2026 07:50 PM (IST)
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