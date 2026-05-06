हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्कूटी खरीदने का नाटक कर शख्स ने घर वालों को गिफ्ट की कार, सरप्राइज देख भावुक हो गए मां बाप

स्कूटी खरीदने का नाटक कर शख्स ने घर वालों को गिफ्ट की कार, सरप्राइज देख भावुक हो गए मां बाप

इंडियन टेकी और कंटेंट क्रिएटर ने अपने माता-पिता को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी . स्कूटी के नाम पर शुरू हुई कहानी BMW X1 तक पहुंची और इंटरनेट पर लाखों दिल जीत लिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 06 May 2026 09:20 AM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं और चेहरे पर मुस्कान भी आ रही है . अक्सर हम लग्जरी कारों और बड़े गिफ्ट्स की खबरें देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ महंगी कार नहीं, बल्कि एक बेटे का अपने माता-पिता के लिए प्यार और सम्मान दिख रहा है . वीडियो में एक इंडियन टेकी और कंटेंट क्रिएटर ने अपने माता-पिता को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी . स्कूटी के नाम पर शुरू हुई कहानी BMW X1 तक पहुंची और इंटरनेट पर लाखों दिल जीत लिए.

स्कूटी के नाम पर रचा गया बड़ा प्लान

दरअसल, वीडियो में सिद्धार्थ भदौरिया नाम के युवक अपनी मां को बताते हैं कि वो अपने पिता के लिए एक स्कूटी खरीदने जा रहे हैं. मां भी उसे समझाती हैं कि इतने पैसे खर्च करने पर डांट पड़ सकती है . लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है. वो पहले से ही एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर चुके होते हैं, जिसकी भनक घर में किसी को नहीं होती.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SiddhaRth BhadauRia (@siddharthbhadauria)

BMW X1 देखते ही बदल गया माहौल

इसके बाद सिद्धार्थ अपने माता-पिता को एक पार्किंग एरिया में ले जाते हैं और अपने पिता को कार की चाबी देते हैं. जैसे ही उनके पिता रिमोट से कार अनलॉक करते हैं, BMW X1 की लाइट्स चमक उठती हैं. पहले तो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आता है कि ये कार उन्हीं के लिए है, उनका रिएक्शन बेहद इमोशनल हो जाता है. मां कहती हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा, जबकि पिता बेटे को धन्यवाद देते नजर आते हैं.

यह भी पढ़ें: Viral Video: स्पीड ब्रेकर पर दीदी की हाई जंप... स्कूटी सवार लड़की हवा में उछली, फिर... देखें वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर छाया इमोशनल पल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. यूजर्स इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा. ये हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है. दूसरे ने कहा. वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ गए. वहीं एक और यूजर ने लिखा. माता-पिता की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: सांप को पकड़ने आया शख्स करने लगा खिलवाड़, नागराज की एक फुंकार ने ले ली जान; मौत का लाइव वीडियो

Published at : 06 May 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
स्कूटी खरीदने का नाटक कर शख्स ने घर वालों को गिफ्ट की कार, सरप्राइज देख भावुक हो गए मां बाप
स्कूटी खरीदने का नाटक कर शख्स ने घर वालों को गिफ्ट की कार, सरप्राइज देख भावुक हो गए मां बाप
ट्रेंडिंग
मगरमच्छ के पेट से निकला लापता व्यापारी का शव, खौफनाक सच जान कांपने लगेंगे आप, वीडियो वायरल
मगरमच्छ के पेट से निकला लापता व्यापारी का शव, खौफनाक सच जान कांपने लगेंगे आप, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
रोबोट के दिमाग में चढ़ी गर्मी, डांस करते बच्चों पर चलाए लात घूंसे, बाल बाल बचे छात्र, वीडियो वायरल
रोबोट के दिमाग में चढ़ी गर्मी, डांस करते बच्चों पर चलाए लात-घूंसे, बाल-बाल बचे छात्र
ट्रेंडिंग
बस में पिस्टल और देसी कट्टा ले जा रहे थे बदमाश, पुलिस ने यूं दबोचा, बैग खुला तो उड़ गए होश, वीडियो वायरल
बस में पिस्टल और देसी कट्टा ले जा रहे थे बदमाश, पुलिस ने यूं दबोचा, बैग खुला तो उड़ गए होश
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'ममता बनर्जी का आचरण एक छोटी बच्ची जैसा', इस्तीफा न देने की जिद पर बोले पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय
'ममता बनर्जी का आचरण एक छोटी बच्ची जैसा', इस्तीफा न देने की जिद पर बोले पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हेलो अंकल हमारी सड़क बनवा दीजिए...', बच्ची की पुकार सुन दौड़े-दौड़े पहुंचे DM अंजनी कुमार, फिर किया कुछ ऐसा
'हेलो अंकल हमारी सड़क बनवा दीजिए...', बच्ची की पुकार सुन दौड़े-दौड़े पहुंचे लखीमपुर DM अंजनी कुमार
इंडिया
'पुलिस भेजकर...', ममता बनर्जी न दें इस्तीफा तो क्या करे BJP? सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी ने बताया कानूनी रास्ता
'पुलिस भेजकर...', ममता बनर्जी न दें इस्तीफा तो क्या करे BJP? सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी ने बताया कानूनी रास्ता
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
Patriot BO Day 5: मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
मंगलवार को 'पैट्रियट' ने तोड़ा दम, जानें रिलीज के पांच दिनों में कितना फीसदी वसूल पाई है बजट?
विश्व
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
होर्मुज में जहाजों को अब सुरक्षा नहीं देगा अमेरिका, 'प्रोजेक्ट फ्रीडम' बंद, ट्रंप ने बताया क्यों लिया बड़ा फैसला
एग्रीकल्चर
Summer Safety For Animals: गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
गर्मियों में जानवरों को भी होता है हीट स्ट्रोक, ये लक्षण दिखें तो तुरंत हो जाएं अलर्ट
ऑटो
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
अब टू-व्हीलर्स के लिए इतना आसान नहीं ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहले से सख्त हो गए नियम
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget