स्कूटी खरीदने का नाटक कर शख्स ने घर वालों को गिफ्ट की कार, सरप्राइज देख भावुक हो गए मां बाप

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं और चेहरे पर मुस्कान भी आ रही है . अक्सर हम लग्जरी कारों और बड़े गिफ्ट्स की खबरें देखते हैं, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ महंगी कार नहीं, बल्कि एक बेटे का अपने माता-पिता के लिए प्यार और सम्मान दिख रहा है . वीडियो में एक इंडियन टेकी और कंटेंट क्रिएटर ने अपने माता-पिता को ऐसा सरप्राइज दिया, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी . स्कूटी के नाम पर शुरू हुई कहानी BMW X1 तक पहुंची और इंटरनेट पर लाखों दिल जीत लिए.

स्कूटी के नाम पर रचा गया बड़ा प्लान

दरअसल, वीडियो में सिद्धार्थ भदौरिया नाम के युवक अपनी मां को बताते हैं कि वो अपने पिता के लिए एक स्कूटी खरीदने जा रहे हैं. मां भी उसे समझाती हैं कि इतने पैसे खर्च करने पर डांट पड़ सकती है . लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है. वो पहले से ही एक बड़ा सरप्राइज प्लान कर चुके होते हैं, जिसकी भनक घर में किसी को नहीं होती.

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BMW X1 देखते ही बदल गया माहौल

इसके बाद सिद्धार्थ अपने माता-पिता को एक पार्किंग एरिया में ले जाते हैं और अपने पिता को कार की चाबी देते हैं. जैसे ही उनके पिता रिमोट से कार अनलॉक करते हैं, BMW X1 की लाइट्स चमक उठती हैं. पहले तो दोनों हैरान रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आता है कि ये कार उन्हीं के लिए है, उनका रिएक्शन बेहद इमोशनल हो जाता है. मां कहती हैं कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा, जबकि पिता बेटे को धन्यवाद देते नजर आते हैं.

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सोशल मीडिया पर छाया इमोशनल पल

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. यूजर्स इस पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा. ये हर मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है. दूसरे ने कहा. वीडियो देखकर आंखों में आंसू आ गए. वहीं एक और यूजर ने लिखा. माता-पिता की खुशी ही सबसे बड़ी खुशी होती है. कुल मिलाकर यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है और तेजी से वायरल हो रहा है.

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