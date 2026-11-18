परिवार से दूर रहकर नौकरी या पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए घर लौटने की खुशी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है. लेकिन जब यही घर वापसी बिना बताए एक सरप्राइज बन जाए, तो माता-पिता की भावनाएं आंसुओं और मुस्कान के रूप में छलक पड़ती हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही बेहद प्यारा और दिल को छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटा पूरे ढाई साल बाद अपने घर लौटकर अपने पिता को ऐसा सरप्राइज देता है कि देखने वाले भी भावुक हो उठे हैं.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ढाई साल के लंबे इंतजार के बाद अपने घर पहुंचता है. अपने पिता को चौंकाने और उनके चेहरे की सच्ची खुशी को हमेशा के लिए कैद करने के लिए वह एक खास प्लान बनाता है.

डाइनिंग टेबल पर सेट किया कैमरा और किचन में छिपकर करने लगा पिता का इंतजार

वीडियो में साफ दिख रहा है कि घर पहुंचने के बाद बेटा चुपचाप डाइनिंग टेबल पर अपना मोबाइल कैमरा सेट करता है, ताकि कमरे का पूरा नजारा रिकॉर्ड हो सके. इसके बाद वह बिना किसी आवाज के रसोई (किचन) के अंदर जाकर छिप जाता है और अपने पिता के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगता है.

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कुछ ही देर बाद जब पिता दिन भर की थकान के बाद ऑफिस से घर के अंदर दाखिल होते हैं, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि घर में क्या होने वाला है. लेकिन जैसे ही उनकी नजर किचन से बाहर आते अपने बेटे पर पड़ती है, वे एक पल के लिए मानो ठिठक से जाते हैं. ढाई साल बाद अपने जिगर के टुकड़े को अचानक सामने खड़ा देख पिता की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती है. वे बिना एक सेकंड गंवाए दौड़कर बेटे के पास जाते हैं और उसे बेहद कसकर गले लगा लेते हैं. पिता के चेहरे की वह चमक और बेटे को सीने से लगाने का वह अंदाज हर किसी की आंखें नम कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा यूजर्स का प्यार

इंटरनेट पर यह इमोशनल वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में बाप-बेटे के इस पवित्र रिश्ते पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं...

एक यूजर ने भावुक होते हुए लिखा, "पिता अक्सर अपने जज्बात शब्दों में बयां नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरह वे दौड़कर बेटे से लिपटे हैं, उसने सब कुछ कह दिया. रोंगटे खड़े हो गए."

दूसरे यूजर ने लिखा, "जो लोग घर से दूर रहकर काम करते हैं, वे इस पल की कीमत अच्छी तरह समझ सकते हैं. ढाई साल का इंतजार एक झपकी में खत्म हो गया."

वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "आज के समय में इंटरनेट पर यह सबसे खूबसूरत वीडियो है. माता-पिता के चेहरे की यही मुस्कान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है."

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