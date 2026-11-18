देश भर में स्वच्छता को लेकर बड़े-बड़े अभियान चलाए जाते हैं और लोगों को कचरा हमेशा डस्टबिन में डालने की सीख दी जाती है. लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से एक ऐसा हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसने हर किसी का दिमाग चकरा दिया है. यहां दो लड़के जिम्मेदारी दिखाते हुए कोल्ड ड्रिंक का खाली कैन डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन स्टॉल संचालक ने जो किया वह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक हाथ में डाइट कोक का खाली कैन लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं. तभी उन्हें एक फूड स्टॉल के बाहर रखा डस्टबिन नजर आता है. एक लड़का कैमरे पर कहता है कि हमेशा कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, और वह खाली कैन को उस कूड़ेदान में डाल देता है.

दुकानदार ने कूड़ेदान से निकाला कैन, कहा, यह मेरा पर्सनल डस्टबिन है

लड़कों की यह अच्छी पहल स्टॉल चलाने वाले दुकानदार को रास नहीं आई. दुकानदार तुरंत बाहर आया और लड़कों से कैन वापस निकालने को कहा. उसने तर्क दिया कि जब लड़कों ने उसकी दुकान से कोई सामान नहीं खरीदा है, तो वे उसका डस्टबिन इस्तेमाल नहीं कर सकते. दुकानदार ने साफ शब्दों में कहा कि बाहर से लिया है तो बाहर जाकर डालो.

Two boy tried to throw an empty Diet Coke can into a dustbin outside a railway catering stall at Bhilwara railway station. The stall vendor objected, took the can out and told them it was his personal dustbin. His argument? They had bought the drink from somewhere else, so they couldn’t use his bin. — Gems Of Railway (@GemsOfRailway) November 16, 2026

दुकानदार ने डस्टबिन से निकाला कैन और लड़कों को थमा दिया

लड़कों ने दुकानदार को समझाने की कोशिश की कि डस्टबिन में एक बार कचरा डालने के बाद उसे वापस निकालना ठीक नहीं है, लेकिन दुकानदार अपनी जिद पर अड़ा रहा. उसने कहा कि यह कोई आम या पब्लिक डस्टबिन नहीं है, बल्कि उसका पर्सनल डस्टबिन है और इसमें सिर्फ वही लोग कचरा डाल सकते हैं जो उसकी दुकान से सामान खरीदते हैं. इसके बाद दुकानदार ने खुद डस्टबिन में हाथ डालकर वह खाली कैन निकाला और लड़कों के हाथ में वापस थमा दिया. यह देख लड़के भी हैरान रह गए और कैमरे पर स्टॉल दिखाते हुए वहां से चले गए.

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सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा, रेलवे सेवा ने लिया संज्ञान

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स दुकानदार के इस अजीब तर्क पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं...

एक यूजर ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा, "जब लोग खुद प्लेटफॉर्म साफ रखने के लिए डस्टबिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुकानदार ऐसी घटिया हरकत कर रहा है. रेलवे को इस स्टॉल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए."

दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, "रेलवे प्लेटफॉर्म पर दुकान लगाकर उसे अपनी निजी जागीर समझ लिया है. अब कचरा फेंकने के लिए भी रसीद दिखानी पड़ेगी क्या."

वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद रेलवे सेवा ने भी सोशल मीडिया पर इस पोस्ट का जवाब दिया है और संबंधित अधिकारियों को इस मामले पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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