सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड वायरल हो जाता है. कुछ ट्रेंड मजेदार होते हैं तो कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन कई बार यही ट्रेंड खतरनाक मोड़ भी ले लेते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक ट्रेंड इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी. इस ट्रेंड में कपल्स अपने प्यार और वफादारी को साबित करने के लिए एक ऐसा कदम उठा रहे हैं, जो सीधे उनकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है.

लॉयल्टी साबित करने के लिए खुद को जला रहे कपल्स

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल्स एक-दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर जानबूझकर अपने हाथों पर उबलती हुई चाय डालते हैं. इस ट्रेंड का दावा है कि जो व्यक्ति दर्द के बावजूद अपना हाथ नहीं हटाता, वही अपने पार्टनर के प्रति सच्चा और वफादार माना जाता है. कई लोग इसे ‘लॉयल्टी टेस्ट’ या ‘ट्रू लव टेस्ट’ का नाम दे रहे हैं. इस खतरनाक ट्रेंड से जुड़े हजारों वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो चुके हैं. लोग इसे प्यार की परीक्षा मानकर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या प्यार साबित करने का यही तरीका है. सोशल मीडिया यूजर्स के बीच इस ट्रेंड को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया विरोध

नेटिजन्स का एक बड़ा वर्ग इस ट्रेंड का खुलकर विरोध कर रहा है. कई यूजर्स ने इसे रिश्तों में टॉक्सिक सोच का उदाहरण बताया है. कुछ लोगों का कहना है कि यह प्यार नहीं, बल्कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाली मानसिकता है. सोशल मीडिया पर कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं कि प्यार भरोसे से बनता है, दर्द देने या सहने से नहीं. वहीं कुछ यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि यह वफादारी की परीक्षा नहीं, बल्कि मानसिक इलाज की जरूरत को दर्शाता है.

त्वचा और शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है ये ट्रेंड

इस ट्रेंड पर डॉक्टर और स्किन एक्सपर्ट्स ने भी गंभीर चेतावनी दी है. विशेषज्ञों के अनुसार उबलती चाय का तापमान काफी ज्यादा होता है और इसे सीधे त्वचा पर डालने से सेकेंड या थर्ड डिग्री बर्न तक हो सकते हैं. ऐसे जलने के निशान जीवन भर के लिए त्वचा पर रह सकते हैं. इसके अलावा नसों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बना रहता है.

