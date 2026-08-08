गला फूलता रहा...फिर भी नहीं रुका ट्रम्पेट वादक, VIDEO वायरल

Viral Video : हर दिन सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों को सिर्फ हैरान ही नहीं करते, बल्कि इमोशनल भी कर देते हैं. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रम्पेट वादक पूरे डेडीकेशन के साथ स्टेज पर परफॉर्म करता दिखाई देता है. वीडियो में सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान इस बात ने खींचा कि ट्रम्पेट बजाते समय उसके गले के पास बार-बार बड़ी सूजन उभर आती है. इसके बाद भी वह बिना रुके अपनी धुन बजाता रहता है. वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह शख्स Pharyngocele (Frog Throat) नाम की एक समस्या से जूझ रहा है.

गला फूलता रहा...फिर भी नहीं रुका ट्रम्पेट वादक?

वायरल वीडियो में एक ट्रम्पेट वादक स्टेज पर पूरे मन से संगीत बजाता हुआ नजर आता है. जैसे ही वह ट्रम्पेट में जोर से फूंक मारता है, उसके गले के पास बड़ी सूजन उभर आती है. यह सीन देखकर कई लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वह बिना रुके लगातार अपनी ट्रम्पेट बजाता रहता है. उसके चेहरे के हाव-भाव बताते हैं कि वह पूरी तरह अपने संगीत में डूबा हुआ है और दर्द या परेशानी के बावजूद अपना काम नहीं छोड़ता. वीडियो के आगे एक दूसरा ट्रम्पेट वादक भी दिखाई देता है, जो उसी कार्यक्रम में संगीत बजा रहा होता है. पूरे वीडियो में किसी तरह की बातचीत नहीं सुनाई देती. सिर्फ दोनों कलाकारों का संगीत और उनकी मेहनत दिखाई देती है, जिसने लोगों को इमोशनल कर दिया.

क्यों चर्चा में है यह वीडियो?

वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ट्रम्पेट बजाने वाले व्यक्ति को Pharyngocele (Frog Throat) नाम की एक समस्या है. बताया जाता है कि इस स्थिति में जोर से फूंक मारने पर गले के पास सूजन उभर आती है. यह समस्या अक्सर उन लोगों में देखी जा सकती है, जो लंबे समय तक ट्रम्पेट या इसी तरह के फूंक वाले यंत्र बजाते हैं. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने इसे परिवार के लिए मेहनत करने वाले एक पिता के संघर्ष की मिसाल बताया. कुछ लोगों ने लिखा कि परिवार के लिए इंसान हर मुश्किल सहने को तैयार रहता है और इस कलाकार की लगन काबिले-तारीफ है. वहीं कुछ यूजर्स ने इस वीडियो पर सवाल भी उठाए. कुछ लोगों का कहना है कि यह वीडियो AI से बनाया गया हो सकता है, जबकि कुछ ने दावा किया कि वीडियो में दिख रहे शख्स के परिवार होने की बात सही नहीं है. फिलहाल वायरल पोस्ट में किए गए इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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