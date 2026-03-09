क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद आम तौर पर तस्वीरें ट्रॉफी उठाने, तिरंगा लहराने और खिलाड़ियों के भावुक पलों की वायरल होती हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट पर जो चर्चा छिड़ी है, उसने जश्न को एक अलग ही मोड़ दे दिया है. टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान पर जहां खिलाड़ी जीत का जश्न मना रहे थे, वहीं कैमरों ने कुछ ऐसे पल भी कैद कर लिए जिन पर सोशल मीडिया अब जमकर मजे ले रहा है. किसी ने इसे रोमांटिक मोमेंट कहा, तो किसी ने मजाक में लिख दिया कि “ये वर्ल्ड कप था या गर्लफ्रेंड शोकेस”.

अपनी पार्टनर को लेकर ग्राउंड पर पहुंचे खिलाड़ी

दरअसल जीत के बाद मैदान पर कई भारतीय खिलाड़ी अपनी पार्टनर या कथित गर्लफ्रेंड्स के साथ दिखाई दिए. जैसे ही ये तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर पहुंचे, यूजर्स ने मीम्स और कमेंट्स की बाढ़ ला दी. कुछ लोग खिलाड़ियों की खुशी देखकर भावुक हुए, तो कुछ ने मजेदार अंदाज में ट्रोल करना शुरू कर दिया. यही वजह है कि अब यह पूरा जश्न सोशल मीडिया पर क्रिकेट से ज्यादा “रोमांस” के लिए चर्चा में आ गया है.

जीत का जश्न और कैमरे में कैद रोमांटिक पल

भारत की जीत के बाद मैदान पर जश्न का माहौल था. खिलाड़ी ट्रॉफी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तिरंगा लहरा रहे थे और फैंस के साथ खुशी बांट रहे थे. इसी दौरान कैमरों ने कुछ ऐसे दृश्य भी रिकॉर्ड किए जिनमें खिलाड़ी अपनी पार्टनर्स के साथ बातचीत करते, गले मिलते और हंसते नजर आए. खासतौर पर Hardik Pandya और Ishan Kishan के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो गईं. मैदान पर उनके साथ दिख रही महिलाओं को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

“वर्ल्ड कप था या गर्लफ्रेंड कंपटीशन?”

जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुईं, सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की झड़ी लगा दी. कई लोगों ने मजाक में लिखा, “भाई ये वर्ल्ड कप था या गर्लफ्रेंड दिखाने का कंपटीशन”. एक यूजर ने लिखा, “ट्रॉफी एक है लेकिन मैदान पर कपल्स बहुत हैं”. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, “टीम इंडिया ने ट्रॉफी भी जीत ली और दिल भी”. इन मजेदार प्रतिक्रियाओं ने पूरे इंटरनेट पर मीम्स की बारिश कर दी.

मीम्स और रील्स की बाढ़

इंस्टाग्राम और X जैसे प्लेटफॉर्म पर इस जश्न के क्लिप्स से हजारों मीम्स बन चुके हैं. कुछ वीडियो में खिलाड़ियों को ट्रॉफी के साथ दिखाया गया है और अगले ही फ्रेम में उनकी पार्टनर्स के साथ हंसते हुए पल जोड़ दिए गए हैं. कई रील्स में बैकग्राउंड में रोमांटिक गाने जोड़कर क्लिप्स वायरल किए जा रहे हैं. यही वजह है कि यह जश्न अब सिर्फ क्रिकेट फैंस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मीम पेज और एंटरटेनमेंट अकाउंट्स पर भी ट्रेंड करने लगा है.

यह भी पढ़ें: Video: पानी के दरिंदे को फाड़ खा गया जंगल का राजा, नदी किनारे जमकर दहाड़ी मौत, वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा

जीत से ज्यादा चर्चा जश्न की

दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ भारत की ऐतिहासिक जीत की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मैदान पर कैद हुए ये रोमांटिक पल भी उतने ही वायरल हो गए हैं. कई लोगों का कहना है कि क्रिकेट के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब ट्रॉफी जीतने के बाद का जश्न इतना “मीम मटेरियल” बन गया हो.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई जमीन पर एयरबेस के डिजाइन बना रहे ईरानी? देखें अमेरिका को धोखा देने वाले वायरल वीडियो