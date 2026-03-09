Viral Teacher Student Marriage News: सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है, जहां हर दिन कुछ न कुछ अजीब वीडियो या तस्वीर वायरल होती रहती हैं. हाल ही में ऐसी ही एक अजीब तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षक ने अपनी ही स्कूल की 22 साल की छात्रा से दूसरी शादी कर ली. इस पोस्ट को Facebook और X पर खूब शेयर किया जा रहा है.

वायरल पोस्ट के मुताबिक, कथित तौर पर 42 साल के 'मास्टर जी' ने अपनी ही छात्रा से दूसरी शादी की है. पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि उनकी पहली पत्नी को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है. इसी वजह से यह पोस्ट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है.

वायरल तस्वीर में क्या दिख रहा है?

वायरल हो रही पोस्ट में एक फोटो दिखाई दे रही है, जिसमें एक शख्स, दो महिलाएं और एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के लिखा गया है, ''ये हैं 42 साल के मास्टरजी, जिन्होंने अपनी ही स्कूल की 22 साल की छात्रा से दूसरी शादी की है. खास बात यह है कि उनकी पहली पत्नी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है.''

पोस्ट में आगे मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, “हमें लगता है कि हम केवल कतार में खड़े होने और जनगणना बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं. असली जीवन तो मास्टरजी जी रहे हैं."

❄️ ये हैं 42 साल के मास्टर साहब…

जिन्होंने अपने ही स्कूल की करीब 22 साल की छात्रा से दूसरी शादी कर ली है. 💍😳



और सबसे मजेदार बात ये है कि

मास्टर जी की पहली पत्नी को भी इससे कोई खास परेशानी नहीं है! 😅



अब सच बताऊँ तो…

कभी-कभी लगता है हमारा जन्म तो बस लाइन में खड़े रहने और… pic.twitter.com/3gr7KRomGo — zamir (@jamir1919) March 9, 2026

इस फोटो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी है. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, "मास्टरजी स्कूल में सिलेबस पढ़ाने जाते हैं या दिल के सबक देने?". वहीं अन्य यूजर्स ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए लिखा, "हमारा भाग्य ही खराब है."

फैक्ट चेक में क्या सामने आया?

इस तस्वीर को लेकर जब एबीपी न्यूज़ से फैक्ट चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई. ट्विटर (एक्स) के एआई टूल ग्रोक से जब वायरल तस्वीर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया, ''तस्वीर मीम बनाने के लिए एडिट की गई है. इसमें लेबल्स जोड़े गए और चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदले (एडिटिंग टूल या AI हेल्प से)। वायरल "मास्टर जी" वाली कहानी बिना प्रूफ की है, बस मजाक!''