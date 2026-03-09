हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग42 साल के मास्टर जी ने 22 साल की स्टूडेंट से की दूसरी शादी! क्या है वायरल हो रही तस्वीर का सच? जानें

42 साल के मास्टर जी ने 22 साल की स्टूडेंट से की दूसरी शादी! क्या है वायरल हो रही तस्वीर का सच? जानें

Teacher-Student Viral Picture: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 42 साल के एक टीचर ने अपनी 22 साल की स्टूडेंट से दूसरी शादी कर ली. जानें सच्चाई.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 09 Mar 2026 05:34 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Teacher Student Marriage News: सोशल मीडिया एक ऐसा मंच है, जहां हर दिन कुछ न कुछ अजीब वीडियो या तस्वीर वायरल होती रहती हैं. हाल ही में ऐसी ही एक अजीब तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक शिक्षक ने अपनी ही स्कूल की 22 साल की छात्रा से दूसरी शादी कर ली. इस पोस्ट को Facebook और X पर खूब शेयर किया जा रहा है.

वायरल पोस्ट के मुताबिक, कथित तौर पर 42 साल के 'मास्टर जी' ने अपनी ही छात्रा से दूसरी शादी की है. पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि उनकी पहली पत्नी को इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है. इसी वजह से यह पोस्ट इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है.

वायरल तस्वीर में क्या दिख रहा है?

वायरल हो रही पोस्ट में एक फोटो दिखाई दे रही है, जिसमें एक शख्स, दो महिलाएं और एक छोटा बच्चा स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के लिखा गया है, ''ये हैं 42 साल के मास्टरजी, जिन्होंने अपनी ही स्कूल की 22 साल की छात्रा से दूसरी शादी की है. खास बात यह है कि उनकी पहली पत्नी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं है.''

पोस्ट में आगे मजाकिया अंदाज में लिखा गया है, “हमें लगता है कि हम केवल कतार में खड़े होने और जनगणना बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं. असली जीवन तो मास्टरजी जी रहे हैं."

इस फोटो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी है. कुछ लोगों ने मजाक में लिखा, "मास्टरजी स्कूल में सिलेबस पढ़ाने जाते हैं या दिल के सबक देने?". वहीं अन्य यूजर्स ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए लिखा, "हमारा भाग्य ही खराब है."

फैक्ट चेक में क्या सामने आया?

इस तस्वीर को लेकर जब एबीपी न्यूज़ से फैक्ट चेक किया तो सच्चाई सामने आ गई. ट्विटर (एक्स) के एआई टूल ग्रोक से जब वायरल तस्वीर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया, ''तस्वीर मीम बनाने के लिए एडिट की गई है. इसमें लेबल्स जोड़े गए और चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदले (एडिटिंग टूल या AI हेल्प से)। वायरल "मास्टर जी" वाली कहानी बिना प्रूफ की है, बस मजाक!''

Published at : 09 Mar 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Trending News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
42 साल के मास्टर जी ने 22 साल की स्टूडेंट से की दूसरी शादी! क्या है वायरल हो रही तस्वीर का सच? जानें
42 साल के मास्टर जी ने 22 साल की स्टूडेंट से की दूसरी शादी! क्या है वायरल हो रही तस्वीर का सच? जानें
ट्रेंडिंग
T-20 वर्ल्डकप था या ग्रर्लफ्रेंड दिखाने का कंपटीशन, हार्दिक पांड्या से लेकर ईशान किशन तक को ट्रोल कर रहे यूजर्स
वर्ल्डकप था या ग्रर्लफ्रेंड दिखाने का कंपटीशन, हार्दिक पांड्या से लेकर ईशान किशन तक को ट्रोल कर रहे यूजर्स
ट्रेंडिंग
तेहरान के आसमान से बरसा तेल? एयरस्ट्राइक के बाद काले धुएं के बीच हुई अजीब बारिश, वीडियो हुए वायरल
तेहरान के आसमान से बरसा तेल? एयरस्ट्राइक के बाद काले धुएं के बीच हुई अजीब बारिश, वीडियो हुए वायरल
ट्रेंडिंग
"ये रिपोर्टरों का सिंघम है" तेहरान में आग के तांडव के सामने खड़ा कवर करता रहा पत्रकार, वीडियो देख लोगों की निकली चीखें
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का राजधानी में बड़ा कार्यक्रम, असली-नकली संतों की होगी पहचान
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
शाहिद कपूर की पत्नी मीरा संग कैसा है सुप्रिया पाठक का रिश्ता? बोलीं- कभी लगा ही नहीं कि मेरी बहू है
क्रिकेट
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर
धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई
शिक्षा
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
यूटिलिटी
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget