अंतरिक्ष में जाना अपने आप में किसी बड़े रोमांच से कम नहीं होता और वहां घर के खाने का स्वाद मिल जाए तो सफर और भी खास बन जाता है. पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री मुहम्मद जीशान अली के लिए भी कुछ ऐसा ही इंतजाम किया गया है. धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर उनके लिए पाकिस्तानी अंदाज के खास पकवान तैयार किए गए हैं, जिनमें बटर चिकन, बीफ निहारी, लैम्ब कोरमा और छोले शामिल हैं.

यह खास मेन्यू जीशान अली की पसंद और हलाल खाने के नियमों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के दौरान उन्हें घर जैसा स्वाद मिल सके. अनजान और बिल्कुल अलग माहौल में अपनापन महसूस कराने के लिए काफी तैयारी की गई है. चाइना एस्ट्रोनॉट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने दक्षिण एशियाई खानपान से प्रेरणा लेते हुए सात पाकिस्तानी-स्टाइल स्पेस फूड विकल्प तैयार किए हैं.

बटर चिकन, निहारी और कोरमा: क्या है स्पेस मेन्यू में?

इस मेन्यू में बीफ निहारी, लैम्ब कोरमा, बटर चिकन और करी वाले छोले रखे गए हैं. खाना बनाते समय हलाल नियमों का खास ध्यान रखा गया है और पूरी प्रक्रिया तय मानकों के अनुसार पूरी की गई है. शोधकर्ताओं ने इन व्यंजनों के जाने-पहचाने स्वाद को बरकरार रखने के साथ-साथ इस बात का भी ख्याल रखा कि अंतरिक्ष की उड़ान के दौरान यात्रियों को जरूरी पोषण मिल सके. जीशान अली को हल्दी और करी जैसे मसाले पसंद हैं, इसलिए उनकी पसंद को भी शामिल किया गया और मंजूरी मिलने से पहले रेसिपी को कई बार परखा और निखारा गया.

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चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पहुंचे पाकिस्तान के पहले अंतरिक्ष यात्री

बुधवार को जीशान अली ने इतिहास रच दिया, जब वह चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्री बने. उन्होंने चीनी अंतरिक्ष यात्रियों तांग होंगबो और वू यी के साथ शेनझोउ-24 अंतरिक्ष यान से यात्रा की. स्पेस स्टेशन से जुड़ने के बाद तीनों यात्री वहां पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शामिल हो गए, जिससे मिशन के बदलाव के दौरान तियांगोंग पर मौजूद लोगों की संख्या छह हो गई. यह पल चीन के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला पहला विदेशी देश बना है.

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मसाला चाय की जगह पसंद आई चीनी ब्लैक टी

चीन में ट्रेनिंग के दौरान जीशान अली की खाने-पीने की पसंद में एक छोटा सा बदलाव भी देखने को मिला. जानकारी के मुताबिक, पहले के मेन्यू में पाकिस्तानी अंदाज की मसालेदार दूध वाली चाय शामिल थी, लेकिन वहां रहने के दौरान उन्हें चीनी ब्लैक टी और चावल पसंद आने लगे. इसके बाद उन्होंने अनुरोध किया कि उनकी अंतरिक्ष उड़ान के खाने के इंतजाम में ये चीजें भी ज्यादा शामिल की जाएं. दोनों टीमों के एक साथ आने पर सभी छह अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक खास डिनर भी रखा गया, जिससे चीनी और पाकिस्तानी खानपान की परंपराएं एक साथ जुड़ती दिखीं.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और दी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

अंतरिक्ष में बटर चिकन, बीफ निहारी और लैम्ब कोरमा पहुंचने की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर मजे लेने और अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देने का सिलसिला शुरू कर दिया है...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जाकर भी बटर चिकन और निहारी चल रही है, स्पेस मिशन कम और शाही दावत ज्यादा लग रही है."

दूसरे यूजर ने चाय बदलने वाली बात पर चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "पाकिस्तानी मसाला चाय छोड़कर चीनी ब्लैक टी पर आ गए, लगता है अंतरिक्ष की हवा ने टेस्ट ही बदल दिया."

वहीं एक और यूजर ने लिखा, "अंतरिक्ष में भी अगर हलाल मेन्यू और घर के मसालों का स्वाद मिल जाए, तो फिर तो एस्ट्रोनॉट्स की मौज ही मौज है."

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