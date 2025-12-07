सोशल मीडिया पर एक ऐसा खतरनाक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन की छत पर एक युवक स्टंट करते हुए स्केटिंग करता नजर आता है. हवा की रफ्तार और ट्रेन की स्पीड को मात देते हुए वह कुछ देर तक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है. लेकिन अगली ही सेकंड जो होता है, उसे देखकर देखने वाले चीख उठते हैं. युवक अचानक फिसलता है, उसका पैर फिसलकर हवा में झूलता है और वह सीधे नीचे जा गिरता है. ठीक उसी पल पास से दूसरी ट्रेन गुजर रही होती है और उसमें बैठे यात्री इस पूरे हादसे का वीडियो बना रहे होते हैं. यह नजारा इतना खतरनाक है कि लोग सोशल मीडिया पर इसे देखने के बाद दहशत में हैं.

चलती ट्रेन पर स्केटिंग कर रहा था दीवाना

तेज रफ्तार ट्रेनों के बीच स्टंट करने के शौकीन युवाओं में एक और खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है. वायरल क्लिप में एक युवक ट्रेन की छत पर चढ़कर स्केटिंग करता दिखाई देता है. वीडियो की शुरुआत में वह आत्मविश्वास के साथ चलते-चलते स्केटचेयर जैसे बोर्ड पर बैलेंस बनाकर स्लाइड करने की कोशिश करता है. ट्रेन खुले मैदानों के बीच तेज गति से दौड़ रही होती है और आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दिखती.

बैलेंस बिगड़ा और हो गया खेल

कुछ ही सेकंड बाद युवक का पैर फिसल जाता है. वह पीछे की ओर लड़खड़ाता है और पलभर में नीचे की दिशा में लुढ़कने लगता है. पास वाली ट्रेन के यात्रियों की तरफ से रिकॉर्ड किया गया यह दृश्य इतना अचानक होता है कि वीडियो बनाने वाले भी घबरा जाते हैं. लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और कैमरा हिलने लगता है. देखने वालों के मुताबिक यह पूरा हादसा कुछ ही सेकंड में हो गया और किसी को उसे संभालने का मौका नहीं मिला. हालांकि वीडियो को दावे के मुताबिक एआई जनरेटेड बताया जा रहा है.

यूजर्स हुए हैरान

वीडियो को @BeniwalRajesh1 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई वीडियो एआई है, क्यों घबरा रहे हो. एक और यूजर ने लिखा...इस तरह के स्टंट करके मां बाप की जिंदगी दांव पर लगाते हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...और कर लो स्टंट, निकल गई हवा.

