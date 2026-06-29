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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगIndia vs Ireland T20 Series: इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर

India vs Ireland T20 Series: इससे अच्छा तो 'सूर्या भाऊ' था... आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो यूजर्स को याद आए पूर्व कप्तान, ट्रोल हो रहे श्रेयस अय्यर

India vs Ireland T20 Series: आयरलैंड और भारत के बीच टी-20 सीरीज में आयरलैंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टी-20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को दूसरे वनडे में हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 29 Jun 2026 11:55 AM (IST)
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India vs Ireland T20 Series: आयरलैंड और भारत के बीच चल रही टी-20 सीरीज में रविवार की शाम आयरलैंड टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टी-20 वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम को दूसरे वनडे में एक रन से हराकर सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है. भारत की आयरलैंड से जबरदस्त हार के बीच सोशल मीडिया पर कप्तान श्रेयस अय्यर की जमकर चर्चा शुरू हो गई. अपनी पहली ही टी-20 सीरीज में कप्तानी कर रहे हैं.

अय्यर जीत दिलाने में नाकाम रहे, इसके बाद कई क्रिकेट फैंस ने पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को याद करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर 'मिस यू कैप्टन सूर्या' से लेकर एक था जो च्यूंइम चबाकर टीम इंडिया की इज्जत बचा लेता था जैसे पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं और इन पर लोग जमकर अपने-अपने रिएक्शन देते हुए भी कमेंट कर रहे हैं. 

आयरलैंड ने पहली बार भारत को टी-20 सीरीज में हराया 

भारत-आयरलैंड सीरीज के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड ने भारत को एक रन से हराकर पहली बार भारतीय टीम के खिलाफ टी-20 सीरीज जीतने का इतिहास रच दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 154 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम 153 रन ही बना सकी. इस हार के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी की शुरुआत हार से हुई. मैच के बाद श्रेयस अय्यर ने भी माना कि उनकी टीम हालत को समझने और उनके अनुसार खेलने में आयरलैंड से पीछे रह गई. उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाज पिच को सही तरीके से नहीं पढ़ सके. साथ ही उन्होंने आयरलैंड की प्रोफेशनल अप्रोच और शानदार फील्डिंग की भी तारीफ की. लेकिन सोशल मीडिया पर इसके उलट लोग श्रेयस अय्यर को ट्रोल करते हुए दिखाई दिए और लोगों को सूर्यकुमार यादव की याद आई. 

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हार के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे सूर्या भाऊ 

भारत की हार के बाद एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम ट्रेंड करने लगा. कई लोग कई यूजर्स ने दावा किया कि सूर्या के कप्तानी में टीम ने कभी छोटी टीमों के खिलाफ सीरीज नहीं गवाई थी और उनकी कप्तानी को अब लोग मिस कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा इससे अच्छा तो सूर्या भाऊ था, कम से कम छोटी टीमों के खिलाफ मैच तो जीत देता था.

वहीं दूसरे ने मजाक के अंदाज में लिखा एक था जो च्यूंइम चबाकर टीम इंडिया की जीत दिला लेता था. एक और यूजर कमेंट करता है, बारिश होने के बाद अक्सर छाता फेंक दिया जाता है, मिस यू कैप्टन सूर्या. वहीं हार के बाद एक यूजर ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी सवाल उठाए एक यूजर ने कमेंट के किसने बना दिया इसे कप्तान, शुरुआत ही हार से कर रहा है. तो दूसरे ने लिखा वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं दिया और सीरीज भी हार गए. हालांकि कुछ यूजर्स ने अय्यर का बचाव भी किया एक यूजर ने कहा सूर्यकुमार यादव से तुलना करना सही नहीं है, दोनों खिलाड़ियों को अपना समय मिलना चाहिए. एक और यूजर कमेंट करता है एक मैच या एक सीरीज से कोई खिलाड़ी छोटा बड़ा नहीं हो जाता, दोनों खिलाड़ियों की तुलना नहीं करनी चाहिए.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 29 Jun 2026 11:55 AM (IST)
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