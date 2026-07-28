भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल, जानें कब और कहां होंगे मैच

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार (28 जुलाई) को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का एलान किया. भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. इससे पहले टीम इंडिया एक अभ्यास मैच में हिस्सा लेगी. सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी. इस सीरीज के लिए भारतीय टीम श्रीलंका का दौरा करेगी. तो आइए जानते हैं कि सीरीज का पूरा शेड्यूल कैसा है.

सीरीज से पहले अभ्यास मैच

बीसीसीआई ने अपनी रिलीज में बताया कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया कोलंबो में 07 अगस्त से 4 दिन का अभ्यास मैच खेलेगी. इसके बाद सीरीज की शुरुआत होगी.

पहला टेस्ट गाले के गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा टेस्ट कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में होगा.

भारत-श्रीलंका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

पहला टेस्ट: 15 से 19 अगस्त (2026), गाले इंटरनेशनल स्टेडियम, गाले

दूसरा टेस्ट: 23 से 27 अगस्त (2026) सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रिसिध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन.

*जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन का खेलना उनकी फिटनेस पर निर्भर करेगा. दोनों को सीरीज में हिस्सा लेने के लिए बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा.

सीरीज के लिए श्रीलंका की टीम

अभी मेजबान श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान नहीं किया है. अब देखना दिलचस्प होगा कि मेजबान श्रीलंका किस तरह की टीम का एलान करती है.

टीम इंडिया ने इससे पहले जून में अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट खेला था. यह मुकाबला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा नहीं था. अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चक्र का हिस्सा है. सीरीज के दोनों ही मैच जीतकर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिए आगे बढ़ सकेगी. पिछले चक्र में टीम इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में जगह नहीं बनाई थी.

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