हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ऐसा करतब नहीं देखा! हवा में उल्टा लटका शख्स... होंठों से लड़की को उठाया, हैरान कर देगा वीडियो

Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स हवा में उल्टा लटका है और लड़की को सिर्फ होंठों से पकड़े हुए है. लड़की की गोद में एक बच्ची भी है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 27 Nov 2025 04:01 PM (IST)
Viral Shocking Video: कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान ऐसा भी स्टंट कर सकता है. इस समय वायरल हो रहा वीडियो भी ठीक ऐसा ही है. वीडियो में एक शख्स हवा में उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, जिसने दोनों हाथों से दो रस्सियां पकड़ी होती हैं. हैरानी की बात यह है कि उसी वक्त एक लड़की भी हवा में लटकी हुई है.

होंठों की पकड़ पर टिके शख्स और लड़की

वायरल वीडियो की शुरुआत में नजर आता है कि एक शख्स काफी ऊंचाई पर दोनों हाथों से रस्सी को पकड़कर उल्टा लटक रहा है. उसके एक तरफ सिर है और दूसरी तरफ पैर. नीचे जमीन काफी दूर है, इसी दौरान दिखाई देता है कि एक लड़की उसी ऊंचाई पर हवा में लटकी है. वह दोनों सिर्फ अपने होंठों की पकड़ पर टिके हुए हैं, जैसे हवा में ही किस करते हुए एक-दूसरे को संभाल रहे हों. लड़की के हाथ भी हवा में फैले हुए हैं और उसके पास भी किसी तरह का कोई सहारा नजर नहीं आता. यह दृश्य इतना खतरनाक नजर आता है कि कोई भी इसे देखकर डर जाए.

कुछ ही पल बाद वीडियो में एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है. लड़की की गोद में एक छोटी बच्ची बैठी होती है, जिसे वह संभालने की कोशिश कर रही है. इतने ऊंचे और जोखिम भरे स्टंट के बीच बच्ची को गोद में रखकर स्टंट करना लोगों को हैरान कर देता है.

यूजर्स ने वीडियो देखकर खतरनाक करतब बताया

वीडियो देख रहे लोग नीचे खड़े होकर यह खतरनाक स्टंट देख रहे हैं और अपनी जगह पर ही सन्न रह जाते हैं. देखने वालों के चेहरे पर डर साफ नजर आता है. वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद हजारों लोगों ने कमेंट किए हैं. किसी ने इसे जान से खेलने वाला स्टंट बताया तो कई लोगों ने कहा कि ऐसे खतरनाक करतब देखकर दिल दहला गया. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि बच्ची को इस तरह के स्टंट में शामिल करना बेहद चौंकाने वाली बात है.

Published at : 27 Nov 2025 04:01 PM (IST)
