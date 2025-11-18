Viral Shocking Video: दोस्ती की मिसालें बहुत सुनी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो सच में हैरान कर देने वाला है. आजकल जहां लोग शादी-ब्याह में नहीं जाने के लिए नए-नए बहाने बनाते हैं, वहीं इस वीडियो ने दिखा दिया कि असली दोस्ती क्या होती है. मामला एक ऐसी शादी का है, जहां एक शख्स अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए जेल से आया, वह भी पुलिस की निगरानी में. वीडियो देखकर कोई भी सोच में पड़ सकता है कि आखिर इतना बड़ा जोखिम क्यों, लेकिन दोस्ती के लिए शख्स ने सारी हदें पार कर दीं.

हाथ में हथकड़ी पहने दोस्त की शादी में किया डांस

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शख्स के एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और उसके साथ खड़ा पुलिसकर्मी हथकड़ी की चेन को पकड़े हुए है. इसके बावजूद वह शादी के बीचोंबीच खड़े होकर दिल खोलकर डांस कर रहा है. आसपास खड़े लोग भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर पुलिस के सामने भी यह कैदी इतनी खुशी से कैसे नाच रहा है.

Girls: Sorry, I will not be able to attend your wedding, my leaves were not approved.



Boys: pic.twitter.com/iCA8WYeyXa — Hemaang (@JrSehgal) November 17, 2025

बताया जा रहा है कि शख्स को उसके दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए कुछ देर की कस्टडी परोल दी गई थी. इसी दौरान वह स्टेज पर पहुंचा और अपने दोस्त की खुशी में डांस करने लगा. पुलिस उसके बिल्कुल पास खड़ी रही और हाथ में हथकड़ी की चेन पकड़े हुए.

बस यही होती है असली दोस्ती- यूजर्स बोले

वहां मौजूद एक शख्स इस नजारे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है और अब वही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि बस यही होती है असली दोस्ती. कुछ लोगों ने इसे असंभव बताया तो कुछ ने मजाक में कहा कि दोस्त ने दिल जीता, पुलिस ने सब्र. वीडियो सामने आने के बाद लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं और यह सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.