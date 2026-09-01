शहबाज शरीफ ने पिटवाई अपनी भद्द, फोटो एडिटिंग पर यूजर्स ने लगाई लताड़

किर्गिस्तान के बिश्केक में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में एक तस्वीर को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत सदस्य देशों के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इस सम्मेलन में पहुंचे थे, लेकिन उनके कार्यालय की एक सोशल मीडिया पोस्ट अब सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गई है.

पाकिस्तान पीएमओ ने शेयर की क्रॉप्ड तस्वीर

पीएम मोदी की पोस्ट के बाद पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया हैंडल से भी उसी मंच की एक तस्वीर शेयर की गई, लेकिन इसमें साफ तौर पर छेड़छाड़ नजर आई. इस तस्वीर को क्रॉप किया गया था, जिसमें बाएं से दाएं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कसीम-जोमार्ट तोकायेव, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, खुद शहबाज शरीफ, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ही नजर आ रहे थे. इस क्रॉप्ड तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी समेत चार अन्य नेता पूरी तरह गायब कर दिए गए थे.

सोशल मीडिया पर जमकर हुआ मजाक

पाकिस्तान पीएमओ की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने पीएम मोदी द्वारा शेयर की गई पूरी तस्वीर को कमेंट बॉक्स में डालते हुए इसे फुल पिक्चर बताया. वहीं एक अन्य यूजर ने पाकिस्तान पीएमओ की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए इसे टिपिकल पाकिस्तानी मानसिकता बताया. कई यूजर्स ने दोनों तस्वीरों को साथ रखकर आपस में तुलना भी की और पाकिस्तान की इस हरकत को हल्के में लेने से इनकार कर दिया.

एक यूजर ने की और भी एडिटिंग

मामला यहीं नहीं रुका. एक सोशल मीडिया यूजर ने मजे लेते हुए शहबाज शरीफ की तस्वीर के साथ आगे भी छेड़छाड़ कर दी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर और चर्चा शुरू हो गई. इस तरह एससीओ समिट की एक सामान्य ग्रुप फोटो सोशल मीडिया पर हंसी-मजाक और चर्चा का बड़ा विषय बन गई.

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मंच पर भी रहे साइड में

सम्मेलन के दौरान मंच पर भी शहबाज शरीफ खास जोश में नजर नहीं आए थे. जहां प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, वहीं शहबाज शरीफ उस दौरान साइड से चुपचाप गुजरते नजर आए थे. ऐसे में सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि असल मंच पर मिली अहमियत की कमी को पाकिस्तान पीएमओ ने फोटो एडिटिंग के जरिए पूरा करने की कोशिश की.

हालांकि अपनी भद्द पिटने के बाद शहबाज ने असली तस्वीर को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट किया है.

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