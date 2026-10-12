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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकैप्टन स्मित मच्छार के फैन हुए इजराइली सिंगर, गाया हनुमान चालीसा

कैप्टन स्मित मच्छार के फैन हुए इजराइली सिंगर, गाया हनुमान चालीसा

जांबाजी की कहानी जब इजराइल पहुंची, तो वहां के गायक बेन रायविट्ज का दिल भी पिघल गया. गायक ने कैप्टन स्मित के सम्मान में खुद अपनी आवाज में 'हनुमान चालीसा' रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम पर शेयर कर किया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई (Flydubai) की फ्लाइट में जब बीच हवा (Mid-air Emergency) में अचानक तकनीकी खराबी आई, तब कॉकपिट में मौत और जिंदगी के बीच की जंग चल रही थी. इस दौरान भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार ने न केवल अपना धैर्य बनाए रखा, बल्कि कठिन समय में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए विमान पर नियंत्रण बनाए रखा और सैकड़ों यात्रियों की जान बचा ली.

इस जांबाजी की कहानी जब इजराइल पहुंची, तो वहां के प्रसिद्ध गायक बेन रायविट्ज (Ben Raivitz) का दिल भी पिघल गया. गायक ने कैप्टन स्मित के सम्मान में खुद अपनी आवाज में 'हनुमान चालीसा' रिकॉर्ड कर इंस्टाग्राम पर शेयर कर दी, जो अब इंटरनेट पर धूम मचा रही है.

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"आप हमारे हीरो हैं!"..इजराइली सिंगर ने बांधे तारीफों के पुल

सिंगर बेन रायविट्ज़ ने इंस्टाग्राम पर हनुमान चालीसा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि कैप्टन स्मित एक सच्चे भारतीय हीरो हैं, जिन्होंने अपनी सूझबूझ और भक्ति के बल पर एक बहुत बड़ी त्रासदी को टाल दिया. गायक ने बताया कि वे इस कठिन स्थिति में कैप्टन के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं और यह भक्ति गीत पूरी तरह से उन्हें समर्पित करते हैं. एक विदेशी कलाकार द्वारा इतनी शुद्धता और भक्तिभाव से हनुमान चालीसा गाते देख हर कोई भावुक हो गया है.

 
 
 
 
 
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यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

सोशल मीडिया पर रोंगटे खड़े करने वाला मोमेंट, गूंजा 'जय श्री राम'

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश हुआ, भारत और इजराइल दोनों देशों के यूजर्स का प्यार उमड़ पड़ा. संगीत और भक्ति का यह मेल इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. एक यूजर ने कमेंट किया... "आपकी आवाज में हनुमान चालीसा सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, यह सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दो देशों के बीच की एकजुटता का प्रतीक है."

दूसरे यूजर ने लिखा..."मुसीबत के वक्त भगवान का नाम और हाथों में स्टेयरिंग, कैप्टन साहब ने साबित कर दिया कि भारतीय किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं." वहीं एक और यूजर ने आभार जताते हुए कहा: "धन्यवाद भाई! एक भारतीय नागरिक की बहादुरी को इस खूबसूरत अंदाज में सम्मान देने के लिए दिल से शुक्रिया." वीडियो को benraivitzmusic नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: स्कूटी के टकराते ही ट्रक के आगे लटक गई दीदी, जान बचाने का स्टाइल वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Oct 2026 08:57 AM (IST)
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