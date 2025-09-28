सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें रेलवे ट्रैक पर कई भेड़ें चारा खा रही हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ज्यादातर भेड़ें पास के अलग ट्रैक पर सुरक्षित हैं, लेकिन एक भेड़ गलती से मौत के ट्रैक पर चली जाती है. इस बीच पास वाले ट्रैक से तेज रफ्तार वंदेभारत ट्रेन आती है और जैसे ही भेड़ ट्रेन के रास्ते में आती है, अगला दृश्य बेहद दर्दनाक और खौफनाक साबित होता है. वीडियो देखने के बाद आपकी भी रातों की नींद उड़ जाएगी.

ट्रेन से टकराई भेड़, हवा में उड़े चिथड़े

वीडियो में साफ दिखा दे रहा है कि जैसे ही भेड़ ट्रेन से टकराई वैसे ही भेड़ के शरीर के चिथड़े हवा में उड़ गए. इतना ही नहीं खून और हड्डियां चारों ओर फैल जाती हैं. यह नजारा देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर स्तब्ध हो रहे हैं. वीडियो में ट्रेन के चालक और अन्य यात्री दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ट्रेन की गति इतनी तेज है कि घटना एक सेकंड से भी कम समय में घटती है. वीडियो देखने पर पता लगता है कि भेड़ अपने समूह से अलग होकर घांस चर रही थी, जिसके बाद वो पास वाले ट्रैक पर चली गई और ट्रेन की चपेट में आ गई. ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक सेकंड से भी कम वक्त में भेड़ के परखच्चे उड़ गए.

सहम गए यूजर्स

वीडियो को Prite Praveen नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लोको पायलट को ऐसा नहीं करना चाहिए था. एक और यूजर ने लिखा...कैमरा मैन चाहता तो भेड़ की जान बच सकती थी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...बेहद दर्दनाक, बेचारी भेड़ के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है.

