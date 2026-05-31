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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'करले बेबी डांस वांस' 90 किलो वजन और डांस बिल्कुल हीरो जैसा- शख्स की परफॉर्मेंस देख चौंके यूजर्स

'करले बेबी डांस वांस' 90 किलो वजन और डांस बिल्कुल हीरो जैसा- शख्स की परफॉर्मेंस देख चौंके यूजर्स

वीडियो में दिख रहा यह शख्स सूट-बूट में पूरी तरह तैयार होकर डांस फ्लोर पर उतरता है और फिर जो परफॉर्मेंस देता है, वो किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लगता.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 May 2026 07:30 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और एंटरटेन भी हो रहे हैं. अक्सर लोग सोचते हैं कि डांस करने के लिए फिट बॉडी और स्लिम फिगर जरूरी होती है, लेकिन इस वीडियो ने इस सोच को पूरी तरह बदलकर रख दिया है. एक भारी-भरकम शरीर वाले शख्स ने अपनी पार्टनर के साथ ऐसा जबरदस्त डांस किया कि देखने वाले बस देखते ही रह गए.

वीडियो में दिख रहा यह शख्स सूट-बूट में पूरी तरह तैयार होकर डांस फ्लोर पर उतरता है और फिर जो परफॉर्मेंस देता है, वो किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लगता. खास बात ये है कि उसका कॉन्फिडेंस और एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त है कि लोग उसकी बॉडी नहीं, बल्कि उसके टैलेंट पर फिदा हो जाते हैं.

‘कर ले बेबी डांस वांस’ पर जमाई महफिल

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि शख्स अपनी पार्टनर के साथ मशहूर गाने “कर ले बेबी डांस वांस” पर डांस करता नजर आता है. जैसे ही म्यूजिक बजता है, वो बिना किसी झिझक के शानदार मूव्स दिखाने लगता है.

 
 
 
 
 
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कभी वह अपनी पार्टनर को घुमाता है, तो कभी खुद ऐसे स्टेप्स करता है जैसे किसी कोरियोग्राफर ने खास ट्रेनिंग दी हो. सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह हवा में उछलते हुए मूव्स करता है, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग भी चौंक जाते हैं.

वजन नहीं, टैलेंट बोलता है

इस वीडियो की सबसे खास बात यही है कि शख्स ने यह साबित कर दिया कि डांस का कनेक्शन शरीर से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जुनून से होता है. भारी वजन होने के बावजूद उसने जिस तरह से बैलेंस, स्टाइल और एनर्जी दिखाई, वो हर किसी को इंस्पायर कर रही है. उसके एक्सप्रेशंस, बॉडी कंट्रोल और तालमेल देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने किसी बड़े डांस गुरू से ट्रेनिंग ली हो. यही वजह है कि लोग मजाक-मजाक में उसे “रेमो डिसूजा का स्टूडेंट” तक कहने लगे हैं.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, यूजर्स ने कमेंट्स की बौछार कर दी. एक यूजर ने लिखा, “भाई ने तो सारे फिटनेस मिथ तोड़ दिए.” दूसरे ने कहा, “ये हुआ असली टैलेंट, बॉडी नहीं दिल से डांस किया है.” तीसरे ने मजाक में लिखा, “रेमो सर भी देखेंगे तो क्लास में एडमिशन दे देंगे.” वीडियो को alphons__official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Published at : 31 May 2026 07:30 PM (IST)
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