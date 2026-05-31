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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआधी रात खाली सड़क पर भी ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे लोग! सिंगापुर का वीडियो देखकर हैरान हुए यूजर्स

आधी रात खाली सड़क पर भी ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे लोग! सिंगापुर का वीडियो देखकर हैरान हुए यूजर्स

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात करीब 1 बजे का समय है. सड़क पूरी तरह खाली है, न कोई गाड़ी और न ही ज्यादा लोग. इसके बावजूद एक व्यक्ति पैदल पार करने के लिए खड़ा रहता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sheikh inzemam ulhuq | Updated at : 31 May 2026 06:56 PM (IST)
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आजकल सोशल मीडिया पर सिर्फ फनी या शॉकिंग वीडियो ही वायरल नहीं होते, बल्कि कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सिंगापुर की एक छोटी सी घटना ने लोगों को “सिविक सेंस” का बड़ा सबक दे दिया है. रात का वक्त, सुनसान सड़क और कोई ट्रैफिक नहीं… फिर भी एक शख्स नियम तोड़ने की बजाय सिग्नल ग्रीन होने का इंतजार करता नजर आता है.

खाली सड़क पर भी नियम का पूरा पालन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि रात करीब 1 बजे का समय है. सड़क पूरी तरह खाली है, न कोई गाड़ी और न ही ज्यादा लोग. इसके बावजूद एक व्यक्ति पैदल पार करने के लिए खड़ा रहता है और सिग्नल के हरा होने का इंतजार करता है. वह चाहें तो आसानी से सड़क पार कर सकता था, लेकिन उसने नियमों को तोड़ना सही नहीं समझा.

 
 
 
 
 
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छोटी आदत, बड़ा असर

वीडियो में लिखा गया है कि “ऐसी छोटी-छोटी आदतें ही किसी देश को महान बनाती हैं.” यही बात लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही है. बिना किसी दबाव या डर के, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर नियमों का पालन करना ही असली सिविक सेंस है. वीडियो देखकर लोग यही कह रहे हैं कि दुनिया को अनुशासन सिंगापुर से सीखना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “इतने बिजी लोग हैं, फिर भी नियम फॉलो करते हैं.” दूसरे ने कहा, “सिंगापुर दुनिया का सबसे डिसिप्लिन्ड देश है.” तीसरे यूजर ने लिखा, “इसी वजह से वहां सब कुछ इतना व्यवस्थित चलता है.” वीडियो को theroamingtoes नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने इसे लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: जो चीज तकलीफ दे रही है निकलवाते क्यों नहीं? बारात में कपल का अजीब डांस वायरल, यूजर्स ने जमकर लिए मजे

Published at : 31 May 2026 06:56 PM (IST)
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