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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशआज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?

आज जुमे का दिन, लेकिन धार भोजशाला में नमाज को लेकर असमंजस की स्थिति, क्या होगा?

Dhar Bhojshala: मुस्लिम पक्ष भी आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं होने से कोई भी बात कहने से बच रहा है. वहीं, जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है.

Written By : अंबुज पांडेय |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 17 Jul 2026 07:20 AM (IST)
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धार के ऐतिहासिक भोजशाला विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था जहां इस मामले को लेकर 14 जुलाई को सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा था, लेकिन जिला प्रशासन को मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को ध्यान में रखने को कहा था. कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक भोजशाला परिसर से सटे हुए किसी भी खुले मैदान में हर जुमे पर नमाज कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे. हालांकि, अब तक न तो प्रशासन और न ही दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिली है. इसी के चलते धार में जुमे की नमाज को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

तीन दिन बीत जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी आदेश की जानकारी अब तक ना तो पक्षकार उपलब्ध हो पाई है और ना ही जिला प्रशासन को. ऐसे में जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है. वहीं, दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष भी आदेश की कॉपी उपलब्ध नहीं होने से कोई भी बात कहने से बच रहा है.

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
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Published at : 17 Jul 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
MP News Bhojshala Dhar News
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