चंडीगढ़ में शराब का भंडारा, मधुपान के लिए लगी लोगों की लाइन, बवाल काट रहा वीडियो

चंडीगढ़ के पॉश इलाके में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. शराब के प्रमोशन के नाम पर खुलेआम लोगों को मुफ्त में शराब परोसी गई और वो भी एक अनोखे तरीके से. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई शुरू कर दी. जी हां, चंडीगढ़ की सड़कों पर लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि शराब का भंडारा लगा हुआ है.

खुलेआम बांटी गई शराब, मचा हड़कंप

मामला चंडीगढ़ के सेक्टर-9 मार्केट का है, जहां एक नई शराब ब्रांड के प्रमोशन के लिए खुले में लोगों को फ्री में शराब दी जा रही थी. बताया जा रहा है कि यह सब एक लिकर शॉप के बाहर किया गया, जिससे वहां काफी भीड़ इकट्ठा हो गई.

चंडीगढ़ के सेक्टर-9 मार्केट में सड़क पर खुलेआम शराब परोसने के आरोप में एक ठेके के मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है.



ठेकेदार ने शराब वाले बर्फ के गोले बांटने का वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जो वायरल होने के बाद हटा दिया गया. pic.twitter.com/OPbkXYESFG — Anku Chahar (@anku_chahar) May 25, 2026

बर्फ के गोले में मिलाकर दी जा रही थी शराब

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि लोगों को ‘बर्फ का गोला’ यानी आइस रोल्स में शराब मिलाकर दी जा रही थी. जांच में सामने आया कि स्मिरनॉफ मिंटी जामुन फ्लेवर वोडका को इसमें मिलाया जा रहा था. इस तरह खुलेआम शराब बांटना नियमों के खिलाफ माना जा रहा है.

पुलिस ने दर्ज की FIR, आरोपी गिरफ्तार

मामला सामने आने के बाद सेक्टर-3 पुलिस ने FIR दर्ज की और लिकर वेंड के मालिक राजेश सचदेवा को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे.

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सोशल मीडिया वीडियो बना सबूत, उठे कई सवाल

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई. खास बात यह है कि यह घटना शहर के पॉश इलाके में हुई, जहां अक्सर बड़े और प्रभावशाली लोग आते हैं. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं. वीडियो को @anku_chahar नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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