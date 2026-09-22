सीमा हैदर ने शेयर की अपनी 80s वाली तस्वीर, सचिन के साथ ऐसा आया लुक

सोशल मीडिया पर इन दिनों पुराने जमाने का फैशन और तस्वीरों का दौर एक बार फिर लौटता नजर आ रहा है. 80s Retro Trend में लोग अपनी तस्वीरों को ऐसा लुक दे रहे हैं, जैसे उन्हें कई दशक पहले किसी कैमरे से क्लिक किया गया हो. इसी बीच सोशल मीडिया पर सीमा और सचिन की एक तस्वीर चर्चा में आ गई है. तस्वीर में दोनों का अंदाज इतना पुराना नजर आ रहा है कि पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे यह किसी पुराने फोटो एलबम से निकली हो. तस्वीर सामने आते ही लोगों का ध्यान इस जोड़ी के रेट्रो लुक पर टिक गया.

सीमा-सचिन की तस्वीर ने खींचा ध्यान

सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में दोनों साथ खड़े नजर आ रहे हैं. तस्वीर में कपड़ों से लेकर हेयरस्टाइल और फोटो की क्वालिटी तक पुराने दौर की याद दिलाती है. तस्वीर का पूरा अंदाज ऐसा है, जैसे यह किसी पुराने जमाने के फोटो एलबम का हिस्सा हो. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान इस तस्वीर पर गया और लोग इसे मौजूदा 80s Retro Trend से जोड़कर देखने लगे. इस समय रेट्रो लुक वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी शेयर की जा रही हैं.

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क्या है 80s Retro Trend?

दरअसल, सोशल मीडिया पर चल रहे 80s Retro Trend में लोग अपनी तस्वीरों को 1980 के दशक के अंदाज में बदल रहे हैं. AI की मदद से तस्वीरों में उस दौर के कपड़े, बालों का स्टाइल, लाइटिंग, बैकग्राउंड और पुराने कैमरे जैसा लुक जोड़ा जा रहा है. कुछ तस्वीरें ऐसी बनाई जा रही हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वे किसी पुराने पारिवारिक एलबम या फिल्मी फोटोशूट से ली गई हैं. इस ट्रेंड में आम सोशल मीडिया यूजर्स के साथ कई चर्चित लोग भी अपनी रेट्रो तस्वीरें शेयर कर चुके हैं.

तस्वीर देखकर यूजर्स ने लिए मजे

सीमा-सचिन की इस तस्वीर को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन भी देखने लायक है. कुछ यूजर्स को तस्वीर का पुराना अंदाज काफी पसंद आया, तो कुछ ने मजेदार अंदाज में लिखा, लगता है टाइम मशीन से फोटो लेकर आए हैं. एक अन्य यूजर ने कहा, पूरा 80s वाला फील आ रहा है. वहीं एक यूजर ने लिखा साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने तस्वीर को पुराने बॉलीवुड फोटोशूट जैसा बताया. रेट्रो लुक वाली तस्वीरों को लेकर वैसे भी सोशल मीडिया पर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

सोशल मीडिया पर छाया हुआ है रेट्रो का रंग

पिछले दिनों 80s Retro Trend में कई चर्चित लोगों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके बाद इस ट्रेंड को और ज्यादा चर्चा मिली. लोग अपनी मौजूदा तस्वीरों को 1980 के दशक के अंदाज में बदलकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. ऐसे में सीमा-सचिन की यह तस्वीर भी उसी पुराने दौर की याद दिलाने वाली तस्वीरों के बीच लोगों का ध्यान खींच रही है.

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