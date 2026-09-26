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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगगणेश पांडाल से गाया भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, सोहार्द वाला वीडियो वायरल

गणेश पांडाल से गाया भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, सोहार्द वाला वीडियो वायरल

वीडियो देखने के बाद लोग असली भारत से रूबरू हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही कुछ बातों पर तमाम शिकवे हो जाएं लेकिन आखिर में भारत में सब एक हैं यह इस वीडियो ने दिखा दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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गणेशोत्सव के पावन पर्व के बीच महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का एक बेहद खूबसूरत और दिल छू लेने वाला नजारा सामने आया है. यहां एक गणेश पंडाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मशहूर कव्वाली "भर दो झोली मेरी या मोहम्मद" की गूंज सुनाई दी. इस वायरल वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर लोग इसे हिंदू-मुस्लिम एकता की एक बेमिसाल तस्वीर बता रहे हैं.

वीडियो देखने के बाद लोग असली भारत से रूबरू हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भले ही कुछ बातों पर तमाम शिकवे हो जाएं लेकिन आखिर में भारत में सब एक हैं यह इस वीडियो ने दिखा दिया. हालांकि एबीपी लाइव इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर लिखी गई है.

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पंडाल में भक्ति और कव्वाली का अनूठा संगम

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भव्य रूप से सजे गणेश पंडाल में बप्पा की प्रतिमा स्थापित है. मंच पर एक महिला और एक पुरुष गायक हाथ में माइक थामे पूरी शिद्दत और भक्तिभाव से यह कव्वाली गाते नजर आ रहे हैं. पंडाल में मौजूद श्रद्धालु भी खामोशी से कव्वाली सुन रहे हैं और आते जाते लोग रुककर इस सोहार्द की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
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इंटरनेट पर मिला लोगों का भरपूर प्यार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जैसे ही यह वीडियो शेयर हुआ, देखते ही देखते यह वायरल हो गया. यूजर्स इस पहल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि भारत की असल खूबसूरती इसकी विविधता और आपसी भाईचारे में ही है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह के भावुक और सकारात्मक कमेंट्स कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा "यही हमारा असली भारत है, जहां हर धर्म और संस्कृति का सम्मान किया जाता है."

वहीं दूसरे यूजर ने कमेंट किया..."गणेशोत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का सबसे बड़ा जरिया है."

तमाम सामाजिक और राजनीतिक बहसों के बीच छत्रपति संभाजीनगर से आई यह तस्वीर देश में कौमी एकता और गंगा-जमुनी तहजीब का एक मजबूत संदेश दे रही है. वीडियो को feroj_shekh_9011 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 03:07 PM (IST)
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