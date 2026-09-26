वेस्टइंडीज सीरीज में बदलेगा विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर? नए एक्पेरिमेंट की तैयारी

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 27 सितंबर से शुरू होने जा रही है. इस सीरीज में भारतीय टीम की बल्लेबाजी क्रम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. सवाल यह है कि क्या लंबे समय से वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पर बल्लेबाजी करते आ रहे विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ नंबर-4 पर उतर सकते हैं?

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शुभमन गिल को भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है. रोहित शर्मा और विराट कोहली भी टीम का हिस्सा हैं. वहीं यशस्वी जायसवाल को भी 15 सदस्यीय वनडे टीम में जगह मिली है. बीसीसीआई के आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक तीन वनडे 27 सितंबर, 30 सितंबर और 3 अक्टूबर को- तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे.

रोहित-गिल करेंगे ओपनिंग

वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल भारत की पहली पसंद की ओपनिंग जोड़ी हैं. यशस्वी जायसवाल को टीम में अतिरिक्त ओपनिंग विकल्प के तौर पर जगह मिली है.

हालांकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट अपने बैकअप खिलाड़ियों को भी पर्याप्त मैच और अनुभव देना चाहेगा. इसी वजह से यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में फिट करने का सवाल उठता है. अगर रोहित और गिल दोनों ओपन करते हैं तो जायसवाल को खिलाने के लिए बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना पड़ेगा.

नंबर-3 पर खेल सकते हैं यशस्वी जायसवाल?

टीम कॉम्बिनेशन को लेकर एक संभावना यह हो सकती है कि जायसवाल को नंबर-3 पर मौका दिया जाए और विराट कोहली एक स्थान नीचे नंबर-4 पर बल्लेबाजी करें. हालांकि टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई की तरफ से इस तरह के किसी बदलाव की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

अगर टीम इस विकल्प को आजमाती है तो इसका मकसद जायसवाल को 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले ज्यादा से ज्यादा वनडे अनुभव देना हो सकता है. भविष्य में अगर रोहित शर्मा या शुभमन गिल में से कोई उपलब्ध नहीं होता है तो जायसवाल स्वाभाविक ओपनिंग विकल्प बन सकते हैं.

नंबर-3 पर विराट का जबरदस्त रिकॉर्ड

विराट कोहली को नंबर-3 से हटाना हालांकि बड़ा फैसला होगा. कोहली ने अपने वनडे करियर का बड़ा हिस्सा इसी स्थान पर खेला है और यहां उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक विराट ने नंबर-3 पर 12,500 से ज्यादा रन बनाए हैं और इस पोजीशन पर उनके नाम 46 वनडे शतक दर्ज हैं. उनका औसत भी 60 से ऊपर रहा है. जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर वनडे के दौरान कोहली नंबर-3 पर वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे.

यही वजह है कि कोहली की बल्लेबाजी पोजीशन में बदलाव आसान फैसला नहीं होगा. नंबर-3 पर उन्होंने वर्षों से भारतीय वनडे बल्लेबाजी को संभाला है और इस पोजीशन पर दुनिया के सबसे सफल बल्लेबाजों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है.

श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी से खुली नंबर-4 की जगह

भारतीय वनडे टीम में पिछले कुछ वर्षों से नंबर-4 की जिम्मेदारी मुख्य रूप से श्रेयस अय्यर संभालते आए हैं. लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम में अय्यर शामिल नहीं हैं. वह एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं. बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज वनडे सीरीज के लिए घोषित टीम में उनकी जगह दूसरे मध्यक्रम विकल्प रखे हैं.

ऐसे में नंबर-4 की पोजीशन फिलहाल खुली हुई है. हालांकि रुतुराज गायकवाड़ को इस स्थान का संभावित विकल्प बताया जा रहा है. वहीं टीम मैनेजमेंट के पास जायसवाल को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के लिए बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल का विकल्प भी मौजूद है.

क्या नंबर-4 पर उतरने के लिए तैयार होंगे विराट?

अगर टीम मैनेजमेंट यशस्वी जायसवाल को नंबर-3 पर आजमाने का फैसला करता है तो सबसे बड़ा सवाल विराट कोहली की बल्लेबाजी पोजीशन का होगा. क्या कोहली नंबर-4 पर उतरेंगे या टीम उनके सफल नंबर-3 स्थान को बरकरार रखते हुए जायसवाल को किसी दूसरे क्रम पर मौका देगी?

फिलहाल इसका जवाब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन सामने आने के बाद ही मिलेगा. इतना जरूर है कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए भारतीय टीम के सामने मौजूदा अनुभवी खिलाड़ियों के साथ-साथ बैकअप खिलाड़ियों को तैयार करने की चुनौती भी है. यशस्वी जायसवाल को मैच का अनुभव देने की जरूरत और नंबर-3 पर विराट कोहली का असाधारण रिकॉर्ड- इन दोनों के बीच टीम मैनेजमेंट क्या रास्ता निकालता है, इस पर वेस्टइंडीज सीरीज में नजर रहेगी.

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