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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCEC ज्ञानेश कुमार विवाद पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'कांग्रेस जीतती है तो...'

CEC ज्ञानेश कुमार विवाद पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'कांग्रेस जीतती है तो...'

ज्ञानेश कुमार को लेकर उठी मांगों और चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद पर रामदास आठवले ने कहा कि सरकार मामले की जांच करेगी। उन्होंने चुनाव आयोग को स्वतंत्र संस्था बताया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 26 Sep 2026 02:45 PM (IST)
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जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने चुनाव आयोग को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठ रही मांगों और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले की सरकार जांच करेगी. आठवले ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इसका राजनीतिक दलों से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए.

रामदास आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी या उसका गठबंधन चुनाव जीतता है, वहीं राहुल गांधी EVM और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं. आठवले के मुताबिक, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुप रहते हैं.

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SIR को लेकर क्या बोले आठवले?

SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों पर भी रामदास आठवले ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि SIR को लेकर सवाल उठाना गलत है. उनके मुताबिक, इसका मकसद गलत दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल लोगों के नाम हटाना और मतदाता सूची को सही करना है.

राजस्थान पंचायत चुनाव में उतरेगी RPI

राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर रामदास आठवले ने कहा कि जहां संभव होगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी राजस्थान में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए पार्टी आने वाले चुनावों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर देगी.

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आरक्षण के मुद्दे पर आठवले ने कहा कि आगामी जनगणना में जातियों की आबादी का पता चलेगा और आबादी के आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद अलग-अलग जातियों की आबादी का आंकड़ा सामने आएगा, जिसके आधार पर आरक्षण को लेकर चर्चा की जा सकती है.

वहीं, 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर रामदास आठवले ने उम्मीद जताई कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 26 Sep 2026 02:43 PM (IST)
Tags :
RAMDAS ATHAWALE Gyanesh Kumar RAJASTHAN NEWS
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