CEC ज्ञानेश कुमार विवाद पर रामदास अठावले का बड़ा बयान, 'कांग्रेस जीतती है तो...'

जयपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने चुनाव आयोग को लेकर उठ रहे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर उठ रही मांगों और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद के मामले की सरकार जांच करेगी. आठवले ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और इसका राजनीतिक दलों से कोई लेना-देना नहीं होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग के मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए.

रामदास आठवले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी या उसका गठबंधन चुनाव जीतता है, वहीं राहुल गांधी EVM और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं. आठवले के मुताबिक, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुप रहते हैं.

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SIR को लेकर क्या बोले आठवले?

SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों पर भी रामदास आठवले ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि SIR को लेकर सवाल उठाना गलत है. उनके मुताबिक, इसका मकसद गलत दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल लोगों के नाम हटाना और मतदाता सूची को सही करना है.

राजस्थान पंचायत चुनाव में उतरेगी RPI

राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर रामदास आठवले ने कहा कि जहां संभव होगा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी राजस्थान में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है. इसके लिए पार्टी आने वाले चुनावों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने पर जोर देगी.

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आरक्षण के मुद्दे पर आठवले ने कहा कि आगामी जनगणना में जातियों की आबादी का पता चलेगा और आबादी के आधार पर आरक्षण की बात होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनगणना के बाद अलग-अलग जातियों की आबादी का आंकड़ा सामने आएगा, जिसके आधार पर आरक्षण को लेकर चर्चा की जा सकती है.

वहीं, 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर रामदास आठवले ने उम्मीद जताई कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी.