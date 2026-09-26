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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाVideo: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज

Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज

टीएमसी नेता को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है. टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाए हैं कि उनकी कार पर अंडे फेंके गए हैं. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें गो बैक के नारे लगा रहे हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 26 Sep 2026 03:28 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में एक बार फिर टीएमसी नेता को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा है. टीएमसी के विधायक कुणाल घोष ने आरोप लगाए हैं कि उनकी कार पर अंडे फेंके गए हैं. हालांकि इससे जुड़े एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उनके कार पर अंडे फेंकते लोग नजर आ रहे हैं. पूरे घटनाक्रम पर घोष ने कहा है कि जब वह पूर्व सीएम ममता बनर्जी की रैली के लिए हुगली के श्रीरामपुर जा रहे थे, तो उनकी कार पर अंडे फेंके गए. लोगों के एक ग्रुप ने कार पर हमला किया. 

कार के अंदर से बनाया गया वीडियो

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कुणाल घोष ने जो वीडियो शेयर किया है, वो कार के अंदर से बनाया हुआ है. इसमें लोग लगातार गाड़ी के बोनट को ठोक रहे हैं. वहीं, अंडे फेंकते हुए हुए गो बैक के नारे लगा रहे हैं. साथ ही इनके हाथों में काले झंडे भी नजर आ रहे हैं. कुणाल घोष इस दौरान ड्राइवर को कुछ कहते हुए भी वीडियो में दिख रहे हैं. इस दौरान उनकी गाड़ी के कांच भी फोड़ दिए गए. वीडियो में इस हुड़दंग का एक वाकया फिर से देखने को मिला है. 

उत्तर पाड़ा में हुई पूरी घटना

पार्टी के एक नेता ने जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना उत्तर पाड़ा इलाके में हुई है. जहां काले झंडे लिए लोगों का एक ग्रुप ने घोष की गाड़ी को घेर लिया और गो बैक के नारे लगाए. इस ग्रुप ने टीएमसी की कार पर अंडे और पत्थर फेंके. इससे कार का पिछला शीशा टूट गया. 

घोष बोले- यह जंगल राज है

इधर, घोष ने पूरे घटनाक्रम पर कहा है कि यह जंगल राज है. उन्होंने मेरी कार पर पत्थर और अंडे फेंके. रास्ता रोक दिया. वहां कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था. मैं अब कोलकाता लौट रहा हूं. शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधे लाल बाजार या भवानी भवन जाऊंगा. टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह घटना बीजेपी की करतूत थी. ममता बनर्जी शनिवार को एक जनसभा को संबोधित करने वाली है. सेरामपुर कोर्ट ग्राउंड में होने वाली रैली को पहले कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा था. लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बैठक को अनुमति दे दी थी. इन शर्तों में लोगों की संख्या और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था शामिल थी. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 26 Sep 2026 03:28 PM (IST)
Tags :
National News TMC WEST BENGAL
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