Video: सीमा हैदर और सचिन मीणा का डांस देख झूम उठे लोग, 'बालम ले आयो मेरो फॉर्च्यूनर जी' पर मचाया धमाल
Video: वायरल वीडियो में सीमा हैदर नीली साड़ी और लाल घूंघट में नजर आ रही हैं, जबकि सचिन पीली टी-शर्ट पहनकर उनका पूरा साथ देते दिखाई दे रहे हैं.
पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. इस बार वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि उनका नया डांस वीडियो है. वायरल हो रहे वीडियो में सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के साथ हरियाणवी गाने 'बालम ले आयो मेरो फॉर्च्यूनर जी' पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री और मस्ती भरे डांस स्टेप्स लोगों का खूब ध्यान खींच रहे हैं. वीडियो में सीमा सचिन के इशारों पर जमकर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है.
डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन ने जीता लोगों का दिल
वायरल वीडियो में सीमा हैदर नीली साड़ी और लाल घूंघट में नजर आ रही हैं, जबकि सचिन पीली टी-शर्ट पहनकर उनका पूरा साथ देते दिखाई दे रहे हैं. दोनों गाने की बीट पर शानदार एक्सप्रेशन और एनर्जी के साथ डांस करते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पूरे मूड में हैं और एक-दूसरे के साथ इस पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.
वीडियो पर जमकर बरस रहा प्यार
सीमा हैदर और सचिन मीणा पहले भी अपने कई वीडियो और रील्स को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. इस नए डांस वीडियो ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. कई लोग दोनों की बॉन्डिंग और बेफिक्र अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे मनोरंजन का शानदार डोज बता रहे हैं.
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सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन
वीडियो पर लोग दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....सीमा और सचिन की जोड़ी हर बार कुछ नया लेकर आ जाती है. दूसरे ने कहा....दोनों का डांस देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई. एक और यूजर ने लिखा....सीमा हैदर अब सोशल मीडिया की फुल टाइम स्टार बन चुकी हैं. वहीं एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा...फॉर्च्यूनर आई या नहीं, लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर जरूर धूम मचा दी.
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