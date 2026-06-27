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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: सीमा हैदर और सचिन मीणा का डांस देख झूम उठे लोग, 'बालम ले आयो मेरो फॉर्च्यूनर जी' पर मचाया धमाल

Video: सीमा हैदर और सचिन मीणा का डांस देख झूम उठे लोग, 'बालम ले आयो मेरो फॉर्च्यूनर जी' पर मचाया धमाल

Video: वायरल वीडियो में सीमा हैदर नीली साड़ी और लाल घूंघट में नजर आ रही हैं, जबकि सचिन पीली टी-शर्ट पहनकर उनका पूरा साथ देते दिखाई दे रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 27 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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पाकिस्तान से भारत आईं सीमा हैदर एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गई हैं. इस बार वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि उनका नया डांस वीडियो है. वायरल हो रहे वीडियो में सीमा हैदर अपने पति सचिन मीणा के साथ हरियाणवी गाने 'बालम ले आयो मेरो फॉर्च्यूनर जी' पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आ रही हैं. दोनों की केमिस्ट्री और मस्ती भरे डांस स्टेप्स लोगों का खूब ध्यान खींच रहे हैं. वीडियो में सीमा सचिन के इशारों पर जमकर ठुमके लगाती दिखाई दे रही है.

डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन ने जीता लोगों का दिल

वायरल वीडियो में सीमा हैदर नीली साड़ी और लाल घूंघट में नजर आ रही हैं, जबकि सचिन पीली टी-शर्ट पहनकर उनका पूरा साथ देते दिखाई दे रहे हैं. दोनों गाने की बीट पर शानदार एक्सप्रेशन और एनर्जी के साथ डांस करते हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों पूरे मूड में हैं और एक-दूसरे के साथ इस पल का भरपूर आनंद ले रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

वीडियो पर जमकर बरस रहा प्यार

सीमा हैदर और सचिन मीणा पहले भी अपने कई वीडियो और रील्स को लेकर चर्चा में रह चुके हैं. इस नए डांस वीडियो ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. कई लोग दोनों की बॉन्डिंग और बेफिक्र अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इसे मनोरंजन का शानदार डोज बता रहे हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर लोग दिलचस्प प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....सीमा और सचिन की जोड़ी हर बार कुछ नया लेकर आ जाती है. दूसरे ने कहा....दोनों का डांस देखकर चेहरे पर मुस्कान आ गई. एक और यूजर ने लिखा....सीमा हैदर अब सोशल मीडिया की फुल टाइम स्टार बन चुकी हैं. वहीं एक और यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा...फॉर्च्यूनर आई या नहीं, लेकिन वीडियो ने इंटरनेट पर जरूर धूम मचा दी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 05:20 PM (IST)
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