हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral: अंतरिक्ष से दिखाई दिया खाना ए काबा, हीरे सी चमक ने उड़ाए लोगों के होश, स्पेस से ली गई तस्वीर वायरल

Viral: अंतरिक्ष से दिखाई दिया खाना ए काबा, हीरे सी चमक ने उड़ाए लोगों के होश, स्पेस से ली गई तस्वीर वायरल

इसी साल अंतरिक्ष की 220 दिनों की यात्रा से वापस लौटे वैज्ञानिक और फोटोग्राफर डॉन पेटिट ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया जो कि अब पूरी दुनिया में वायरल हो रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 08 Dec 2025 06:04 PM (IST)
अंतरिक्ष से धरती की कई सारी चीजें नजर आती हैं जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और पिरामिड वगैरह. लेकिन इस बार जो तस्वीर अंतरिक्ष से सामने आई है उसने लोगों को चौंका दिया है. सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित मस्जिद अल हरम में बने काबा शरीफ को अंतरिक्ष से देखा गया और ये किसी सितारे की तरह जमीन पर चमक रहा था. इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

अंतरिक्ष से दिखा खाना-ए-काबा

दरअसल, अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने जमीन से 400 किमी ऊपर से जो तस्वीर खींची उसमें सऊदी के मक्का शहर में स्थित काबा शरीफ दिखाई दिया. इसी साल अंतरिक्ष की 220 दिनों की यात्रा से वापस लौटे वैज्ञानिक और फोटोग्राफर डॉन पेटिट ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया जो कि अब दुनियाभर में वायरल हो रहा है. ये तस्वीर मक्का शहर की है जिसमें खाना ए काबा किसी हीरे की तरह चमकता दिखाई दे रहा है. पेटिट ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा..." अंतरिक्ष से सऊदी अरब के शहर मक्का का मंजर है. मरकज में रोशनी और इस्लाम की मुकद्दस जगह काबा अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है."

क्यों काबा और मक्का मुसलमानों के लिए खास है

आपको बता दें कि खाना ए काबा वो जगह है जहां मुस्लिम समाज के लोग हर साल हज और उमराह के लिए जाते हैं, काबा का तवाफ करते हैं और अपना हज मुकम्मल करते हैं. हर साल हजारों लोग भारत से हज यात्रा के लिए रवाना होकर मक्का या फिर मदीना पहुंचते हैं और वहीं से करीब 40 दिनों की हज यात्रा का आगाज होता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा....काबा अंतरिक्ष से चमकता हुआ काफी खूबसूरत लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा....अंतरिक्ष से दिख रहा है मतलब कितनी लाइटें वहां जल रही होंगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तस्वीर देखकर दिल खुश हो गया भाई.

Published at : 08 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Viral News TRENDING Kaba Sharif
इंडिया
'ऐसा एक्शन होगा, जो भविष्य के लिए नज़ीर बनेगा', इंडिगो संकट पर संसद में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू की दो टूक
महाराष्ट्र
आदित्य ठाकरे के दावे ने बढ़ाई शिंदे गुट की टेंशन! कहा- '22 विधायक CM फडणवीस के...'
इंडिया
'इसमें कोई शक नहीं कि आप....', संसद में वंदे मातरम् पर बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने क्यों की PM मोदी की तारीफ?
क्रिकेट
IND vs SA 1st T20I: 'वो डिजर्व करते हैं...', ओपनिंग पोजीशन को लेकर सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा हिंट
इंडिया
महाराष्ट्र
इंडिया
क्रिकेट
बॉलीवुड
हेल्थ
शिक्षा
यूटिलिटी
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
