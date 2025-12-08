अंतरिक्ष से धरती की कई सारी चीजें नजर आती हैं जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और पिरामिड वगैरह. लेकिन इस बार जो तस्वीर अंतरिक्ष से सामने आई है उसने लोगों को चौंका दिया है. सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित मस्जिद अल हरम में बने काबा शरीफ को अंतरिक्ष से देखा गया और ये किसी सितारे की तरह जमीन पर चमक रहा था. इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

अंतरिक्ष से दिखा खाना-ए-काबा

दरअसल, अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट ने जमीन से 400 किमी ऊपर से जो तस्वीर खींची उसमें सऊदी के मक्का शहर में स्थित काबा शरीफ दिखाई दिया. इसी साल अंतरिक्ष की 220 दिनों की यात्रा से वापस लौटे वैज्ञानिक और फोटोग्राफर डॉन पेटिट ने सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को शेयर किया जो कि अब दुनियाभर में वायरल हो रहा है. ये तस्वीर मक्का शहर की है जिसमें खाना ए काबा किसी हीरे की तरह चमकता दिखाई दे रहा है. पेटिट ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा..." अंतरिक्ष से सऊदी अरब के शहर मक्का का मंजर है. मरकज में रोशनी और इस्लाम की मुकद्दस जगह काबा अंतरिक्ष से भी नजर आ रहा है."

Orbital views of Mecca, Saudi Arabia. The bright spot in the center is the Kaaba, Islam's holiest site, visible even from space. pic.twitter.com/yLSOnboOZC — Don Pettit (@astro_Pettit) December 1, 2025

क्यों काबा और मक्का मुसलमानों के लिए खास है

आपको बता दें कि खाना ए काबा वो जगह है जहां मुस्लिम समाज के लोग हर साल हज और उमराह के लिए जाते हैं, काबा का तवाफ करते हैं और अपना हज मुकम्मल करते हैं. हर साल हजारों लोग भारत से हज यात्रा के लिए रवाना होकर मक्का या फिर मदीना पहुंचते हैं और वहीं से करीब 40 दिनों की हज यात्रा का आगाज होता है.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा....काबा अंतरिक्ष से चमकता हुआ काफी खूबसूरत लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा....अंतरिक्ष से दिख रहा है मतलब कितनी लाइटें वहां जल रही होंगी. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तस्वीर देखकर दिल खुश हो गया भाई.

