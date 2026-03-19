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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: विदेशी ब्राइड्समेड्स ने लहंगा पहन लगाए ठुमके, ‘बीड़ी जलइले’ गाने पर जमकर मचाया धमाल

Video: विदेशी ब्राइड्समेड्स ने लहंगा पहन लगाए ठुमके, ‘बीड़ी जलइले’ गाने पर जमकर मचाया धमाल

वायरल वीडियो में ब्राजील की ब्राइड्समेड्स शादी के मौके पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. यह डांस बॉलीवुड फिल्म Omkara के मशहूर गाने Beedi पर किया गया है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 19 Mar 2026 10:14 AM (IST)
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भारतीय गानों की धुन अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के कोने-कोने में इसकी गूंज सुनाई दे रही है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में ब्राजील की कुछ ब्राइड्समेड्स अपने दोस्त की शादी में ऐसा डांस करती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. खास बात यह है कि यह डांस किसी इंटरनेशनल गाने पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सुपरहिट गाने पर किया गया है. रंग-बिरंगे लहंगे पहनकर इन लड़कियों ने जिस जोश और अंदाज में परफॉर्म किया वो वाकई में देखने लायक है.

ब्राजील की ब्राइड्समेड्स का धमाकेदार डांस

वायरल वीडियो में ब्राजील की ब्राइड्समेड्स शादी के मौके पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. यह डांस बॉलीवुड फिल्म Omkara के मशहूर गाने Beedi पर किया गया है. हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस और परफेक्ट स्टेप्स ने लोगों को हैरान कर दिया. खासकर गाने के हुक स्टेप को जिस अंदाज में उन्होंने किया, उसने सभी का दिल जीत लिया. वीडियो में सभी ब्राइड्समेड्स रंग-बिरंगे लहंगे पहनकर नजर आ रही हैं, जो भारतीय शादी की झलक दिखाता है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दुल्हन की सहेलियां बीड़ी जलइले गाने पर जमकर थिरक रही हैं. आसपास का माहौल काफी रंगबिरंगा है और उनकी एक झलक देखने के लिए वहां खड़े मेहमान काफी आतुर दिख रहे हैं.

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यूजर्स ने बांधे तारीफ के पुल, इंटरनेट पर छाया वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लाखों बार देखा जा चुका है और यूजर्स लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो शेयर करने वाले Vick Capelari ने कैप्शन में लिखा कि ब्राजील में एक ऐसा भारतीय गाना है जिसे लगभग हर कोई जानता है. एक यूजर ने लिखा...भारतीय गानों के दीवाने हर ओर हैं. एक और यूजर ने लिखा...क्या गजब का माहौल बनाया है, मजा आ गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 19 Mar 2026 10:15 AM (IST)
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