Video: विदेशी ब्राइड्समेड्स ने लहंगा पहन लगाए ठुमके, ‘बीड़ी जलइले’ गाने पर जमकर मचाया धमाल
वायरल वीडियो में ब्राजील की ब्राइड्समेड्स शादी के मौके पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. यह डांस बॉलीवुड फिल्म Omkara के मशहूर गाने Beedi पर किया गया है.
भारतीय गानों की धुन अब सिर्फ देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के कोने-कोने में इसकी गूंज सुनाई दे रही है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में ब्राजील की कुछ ब्राइड्समेड्स अपने दोस्त की शादी में ऐसा डांस करती नजर आ रही हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. खास बात यह है कि यह डांस किसी इंटरनेशनल गाने पर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सुपरहिट गाने पर किया गया है. रंग-बिरंगे लहंगे पहनकर इन लड़कियों ने जिस जोश और अंदाज में परफॉर्म किया वो वाकई में देखने लायक है.
ब्राजील की ब्राइड्समेड्स का धमाकेदार डांस
वायरल वीडियो में ब्राजील की ब्राइड्समेड्स शादी के मौके पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. यह डांस बॉलीवुड फिल्म Omkara के मशहूर गाने Beedi पर किया गया है. हाई-एनर्जी परफॉर्मेंस और परफेक्ट स्टेप्स ने लोगों को हैरान कर दिया. खासकर गाने के हुक स्टेप को जिस अंदाज में उन्होंने किया, उसने सभी का दिल जीत लिया. वीडियो में सभी ब्राइड्समेड्स रंग-बिरंगे लहंगे पहनकर नजर आ रही हैं, जो भारतीय शादी की झलक दिखाता है. वीडियो में दिख रहा है कि कैसे दुल्हन की सहेलियां बीड़ी जलइले गाने पर जमकर थिरक रही हैं. आसपास का माहौल काफी रंगबिरंगा है और उनकी एक झलक देखने के लिए वहां खड़े मेहमान काफी आतुर दिख रहे हैं.
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यूजर्स ने बांधे तारीफ के पुल, इंटरनेट पर छाया वीडियो
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे लाखों बार देखा जा चुका है और यूजर्स लगातार इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो शेयर करने वाले Vick Capelari ने कैप्शन में लिखा कि ब्राजील में एक ऐसा भारतीय गाना है जिसे लगभग हर कोई जानता है. एक यूजर ने लिखा...भारतीय गानों के दीवाने हर ओर हैं. एक और यूजर ने लिखा...क्या गजब का माहौल बनाया है, मजा आ गया.
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Source: IOCL