वर्क फ्रॉम होम के दौर में जहां लोग कैमरे के सामने प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करते हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने इस धारणा को पूरी तरह बदलकर रख दिया है. एक ऑनलाइन मीटिंग के दौरान एक कर्मचारी का अंदाज ऐसा था कि पूरा इंटरनेट उसी पर चर्चा करने लगा. चेहरे पर हरे रंग का फेस मास्क, सिर पर तौलिया और पूरी तरह कैजुअल लुक में मीटिंग जॉइन करने वाली यह कर्मचारी अचानक चर्चा का केंद्र बन गई. पहले तो लोगों को यह अजीब लगा, लेकिन कुछ ही पलों में यह वीडियो लाखों लोगों की फीड पर छा गया.

मीटिंग में फेस मास्क लगाकर पहुंची कर्मचारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी Vartika Bisht एक ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होती हैं, लेकिन उनका लुक पूरी तरह अलग होता है. चेहरे पर हरा नीम फेस मास्क और सिर पर तौलिया देखकर बाकी टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं. मीटिंग सामान्य तरीके से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सभी का ध्यान उनके लुक पर चला जाता है. खास बात यह रही कि जहां टीम के बाकी सदस्य अपनी हंसी रोकते नजर आए, वहीं बॉस का रिएक्शन देखकर लोग और भी ज्यादा प्रभावित हो गए. यही वजह है कि यह वीडियो अब केवल एक मजेदार क्लिप नहीं बल्कि वर्क कल्चर और Gen Z के बदलते नजरिए पर बड़ी बहस का कारण बन चुका है.

GenZ Employees are Next Level- This Girl attended an online Office Meeting With Neem Face Mask on 😂🤦‍♀️😂 pic.twitter.com/85qyYzGnsa — Rosy (@rose_k01) March 16, 2026

मीटिंग में फेस मास्क लगाकर पहुंची कर्मचारी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कर्मचारी Vartika Bisht एक ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होती हैं, लेकिन उनका लुक पूरी तरह अलग होता है. चेहरे पर हरा नीम फेस मास्क और सिर पर तौलिया देखकर बाकी टीम मेंबर्स हैरान रह जाते हैं. मीटिंग सामान्य तरीके से शुरू होती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में सभी का ध्यान उनके लुक पर चला जाता है.

बॉस का रिएक्शन बना चर्चा का विषय

इस दौरान उनके बॉस Naresh Harwani का रिएक्शन सबसे अलग नजर आता है. जहां कई लोग ऐसे व्यवहार को लेकर नाराज हो सकते थे, वहीं उन्होंने शांति से पूछा कि आखिर यह फेस मास्क क्या है. इस पर कर्मचारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि यह नीम का फेस पैक है और उन्होंने मजाक में बॉस को भी इसे ट्राय करने की सलाह दे दी.

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यूजर्स ने की बॉस के रिएक्शन की तारीफ

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लाखों लोगों ने इसे देखा. कई यूजर्स ने इसे वर्क फ्रॉम होम के बदलते कल्चर का उदाहरण बताया. लोगों का कहना है कि Gen Z अब सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि अपने तरीके से काम करने के नए नियम भी बना रहा है. कई यूजर्स ने बॉस के कूल और समझदार रवैये की जमकर तारीफ की. लोगों ने लिखा कि जब तक काम सही तरीके से हो रहा है, तब तक इस तरह के छोटे-छोटे मजाक माहौल को हल्का और बेहतर बनाते हैं.

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