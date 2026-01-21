Video: भ्रष्ट इंजीनियरिंग और खराब सिविक सेंस, हाइवे पर लगे जाम का वीडियो देख आएगा गुस्सा!

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो गजब वायरल हो रहा है. वीडियो में रोजाना हाइवे पर लगे भारी जाम को दिखाया गया है. जिसे देखकर लोगों में गुस्सा और हैरानी दोनों देखने को मिल रही है. इस वीडियो को शेयर करने वाले लोगों का मानना है कि यह समस्या सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि यह सड़क इंजीनियरिंग और योजना बनाने वालों की सबसे बड़ी गलती को उजागर करती है.

वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि जिस जगह पर जाम लगा हुआ है, अगर वहां पर पहले बढ़िया योजना बनाई जाती तो हालात इतने बद से बदतर नहीं होते. यूजर्स का मानना है कि वहां एक भूमिगत मार्ग, ऊपरी पुल या सुव्यवस्थित गोलचक्कर बनाया जाता, तो शायद ट्रैफिक का दबाव आसानी से कम हो जाता.

हरित कॉरिडोर बना जाम का कारण

Forget civic sense who designs roads like this? It’s a complete failure of engineering.



An underpass, an elevated flyover, or even a proper roundabout could have easily prevented this daily traffic jam.



जिस हरित कॉरिडोर को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और जाम से निजात दिलाने के लिए बनाया गया था, आज वही लोगों की परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क पर जिस तरह से जाम लगी हुई है, वह रोजाना हजारों लोगों की परेशानी की वजह बनती होगी.

वायरल वीडियो पर तीखी प्रतिक्रियाएं- यूजर्स

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की सैलाब सी आ गई है. वीडियो पर यूजर्स के कमेंट्स काफी तीखे हैं. एक यूजर ने निशाना बनाते हुए कहा कि जब हर चीज में आरक्षण लागू है, तो क्या हम सच में यह उम्मीद कर सकते हैं कि देश में उच्च स्तर की इंजीनियरिंग देखने को मिलेगी?

वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि यह पूरी तरह से नागरिक समझ का मामला है, क्योंकि लोग गलत दिशा से आ रहे हैं. उनके अनुसार जो रैंप केवल बाहर निकलने के लिए बना है, उसी से लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं.