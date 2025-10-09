Satire: 'करवाचौथ पर चाहिए छुट्टी', बीवी से डरे IT कर्मचारी ने बॉस को लिखा 'पत्नी-पीड़ित' मेल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSatire: 'करवाचौथ पर चाहिए छुट्टी', बीवी से डरे IT कर्मचारी ने बॉस को लिखा 'पत्नी-पीड़ित' मेल

यह व्यंग्यात्मक लेख करवाचौथ पर छुट्टी मांगने वाले एक आईटी कर्मचारी की दुर्दशा का वर्णन करता है. पत्नी की धमकी से डरे पति ने पत्नी को 'सुपर सीईओ' और खुद को 'अंडरपरफॉर्मिंग इंटर्न' बताया है.

By : अभिषेक कुमार | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 09 Oct 2025 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

Karwachauth Satire: 'पत्नी और बॉस' के बीच तालमेल बिठाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और जब बात करवाचौथ पर छुट्टी की आए तो वर्ल्ड वॉर तय है. करवाचौथ आते ही पति-पत्नी के बीच एक अघोषित युद्ध शुरू हो जाता है. आईटी में काम करने वाले एक कर्मचारी ने इस युद्ध को सीधे बॉस के इनबॉक्स तक पहुंचा दिया है. शख्स की पत्नी ने फैसला सुनाया है कि करवाचौथ पर घर रहना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. पत्नी की इस 'गब्बर सिंह' स्टाइल धमकी से डरे पति ने अपनी पूरी रामायण बॉस को लिख भेजी है. मेल में शख्स ने पत्नी को सुपर सीईओ बताते हुए छुट्टी मांगी है. मेल में शख्स ने वैवाहिक संकट की ऐसी मार्मिक कथा लिखी है, जिसको पढ़ हर कोई लोट-पोट हो गया.

विषय: करवाचौथ संकट, जीवन-रक्षा हेतु छुट्टी के लिए प्रार्थना

''आदरणीय बॉस, सादर प्रणाम!

करवाचौथ की डेडलाइन है, पत्नी है मेरी बॉस
छुट्टी ना मिली तो तय है भारी लॉस

करवाचौथ है, या है कयामत की रात
बस एक दिन की दया करें, आप मेरे साथ

मैं आपको यह मेल भारी मन और थरथराते हाथों से लिख रहा हूं. मेरा आज का आवेदन केवल छुट्टी का आवेदन नहीं है, बल्कि मेरे वैवाहिक जीवन के अस्तित्व को बचाने की एक अंतिम अपील है. आपको ज्ञात होगा कि आगामी 10 अक्टूबर को करवाचौथ है. यह वह दिन है जब मेरी पत्नी 'परम-शक्तिशाली सीईओ' की भूमिका में होती हैं और मुझे 'अंडरपरफॉर्मिंग इंटर्न' का दर्जा मिलता है. वह सुपर-एडमिन होती है और मैं एक 'रीड-ओनली' यूज़र.

मेरी धर्मपत्नी ने स्पष्ट और निस्संदेह शब्दों में फरमान जारी किया है, "करवाचौथ पर घर रहना है. अगर ऑफिस का काम किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा."

यह धमकी नहीं, ब्रह्मास्त्र है! यह सीधे-सीधे मेरे लंच बॉक्स, रिमोट कंट्रोल और मेरे घर की शांति पर हमला है. मुझे पूरा विश्वास है  "मुझसे बुरा कोई नहीं होगा" का तात्पर्य सिर्फ़ नाराज़गी नहीं, बल्कि एक सप्ताह तक फ्रिज में रखे बासी खाने, बेडरूम पर ताला और 'मौन-व्रत' जैसे भयावह परिणामों से है.

पिछली बार भी मैं ऑफिस से थका-हारा लेट घर पहुंचा था. जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे एहसास हुआ कि मैंने किसी बिजली के ट्रांसफ़ॉर्मर को छेड़ दिया है. मेरी धर्मपत्नी, जो व्रत के कारण पहले से ही 'भूखी शेरनी' बनी हुई थीं, मुझे देखते ही टमाटर सी लाल हो गई. चमकीले चांद की उस रात उसने मेरे 'परफॉर्मेंस अप्रेजल' का परिणाम घोषित कर मुझे 'ले-ऑफ' कर दिया.

ऐसे में मेरी स्थिति अब 'नॉन-नेगोशिएबल' हो चुकी है. अगर मैंने फोन भी छुआ तो वह 'सत्यवान-सावित्री' की कहानी को उलट देंगी! अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली तो करवाचौथ के अगले दिन मेरी 'पत्नी-जनित' चोटों को देखकर एचआर को हस्तक्षेप करना पड़ेगा. मैं 'करवाचौथ सर्वाइवर' नहीं बनना चाहता.   

मैं वादा करता हूं कि 'करवाचौथ अपडेट 2025' सफलतापूर्वक इंस्टॉल होने के बाद मैं 'फुल स्पीड' से काम पर लौटूंगा.

आपका 'पत्नी-पीड़ित' कर्मचारी
शेर खान

Published at : 09 Oct 2025 03:34 PM (IST)
