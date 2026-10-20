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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जब कुछ लोगों ने नफरतों की...', मोहन भागवत के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोली सपा

'जब कुछ लोगों ने नफरतों की...', मोहन भागवत के रिजीम चेंज वाले बयान पर बोली सपा

आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने रिजीम चेंज को लेकर बयान दिया. अब उनके इस बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया सामने आना शुरू हो गई है. सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने इस बयान पर टिप्पणी की है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 20 Oct 2026 03:05 PM (IST)
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने फ्रांस, अल्बानिया, नेपाल और बांग्लादेश में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों का जिक्र किया और रिजीम चेंज की राजनीति पर बयान दिया. मोहन भागवत ने कहा कि एक पश्चिम से आंधी चली है जो हर प्रकार की भद्रता, व्यवस्था, संस्कार का विरोध करती है और उसे नष्ट करना चाहती है. फ्रांस, अल्बानिया, नेपाल और बांग्लादेश में क्या हुआ. वे कहते हैं रिजीम चेंज करने से परिस्थिति बदलेगी. लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है. पहले नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा.

मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन की प्रतिक्रिया आई है. एसटी हसन का कहना है कि किसी भी देश में इतनी जुर्रत नहीं है कि हमारे देश को तोड़ दो या हमारे देश पर कोई आंच आ जाए. हिंदुस्तान भले से अनेकताओं का देश है लेकिन इन अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है.

उन्होंने आगे कहा, "हिंदुस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता. हमारा प्यार, मोहब्बत, गंगा-जमुनी तहजीब, हिंदू-मुस्लिम इतिहास इन परिस्थितियों में भी कायम है जब कुछ लोगों ने नफरतों की दीवार खड़ी करने की कोशिश की. सांप्रदायिक सोहार्द बिगाड़ने की कोशिश की."

एसटी हसन ने यह भी कहा, "वो लोग जो देश में रहते हुए देश से दुश्मनी कर रहे हैं. हमारे देश की दो बड़ी आबादियों के बीच नफरतें पैदा करना चाहते हैं वह भी हमारे देश का कुछ नहीं बिगाड़ सके तो बाहरी ताकत की क्या हिम्मत है जो हमारे देश का कुछ कर सके."

मोहन भागवत के अस्थिर करने की कोशिश वाली टिप्पणी पर क्या कहा?

एसटी हसन ने मोहन भागवत की देश को अस्थिर करने की कोशिश पर कहा, "मैं नहीं समझता कि अस्थिर करने की कोशिश कर सकता है. लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. एक भी मामला मुझे बता दीजिए कि कहीं आगजनी हुई हो या फिर किसी की जान चली गई हो." उन्होंने आगे कहा, "लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं. लोग बेईमानियों से परेशान हैं. लोग नफरत फैलाने वालों से परेशान हैं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
Moradabad News UP NEWS MOHAN BHAGWAT
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