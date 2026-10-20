तुम मुझे यूं भुला न पाओगे...रानू मंडल की आवाज से हिला सोशल मीडिया
Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में रानू मंडल बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्टूडियो सेटअप के बेहद सहज अंदाज में यह गाना गाती दिख रही हैं.
सोशल मीडिया पर एक बार फिर 'सिंगिंग सेंसेशन' रानू मंडल अपनी सुरीली आवाज को लेकर चर्चा में आ गई हैं. रानू मंडल का एक बेहद प्यारा और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का मशहूर और सदाबहार नगमा 'तुम मुझे यूं भुला न पाओगे' गाती हुई नजर आ रही हैं. उनकी सुरीली और सुरीले अंदाज में गाई गई इस थ्रोबैक क्लिप ने एक बार फिर लोगों को उनका दीवाना बना दिया है और नेटिजन्स उनकी तुलना लता जी की अमर आवाज से कर रहे हैं.
साक्षात लता जी के सुरों का अहसास
वायरल हो रहे इस वीडियो में रानू मंडल बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्टूडियो सेटअप के बेहद सहज अंदाज में यह गाना गाती दिख रही हैं. जैसे ही वह गाने की पंक्तियां छेड़ती हैं, उनके गले से निकलने वाले सुर हर किसी को भावुक कर देते हैं. उनकी आवाज की गहराई और सुरों की पकड़ देखकर लोग दंग रह गए हैं. यूजर्स का कहना है कि इतने सालों बाद भी उनकी कुदरती आवाज में वही जादू बरकरार है, जो सीधे दिल में उतर जाता है.
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सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप, फैंस ने लुटाया प्यार
वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लाइक्स और शेयर की बाढ़ आ गई है. फैंस कमेंट सेक्शन में रानू मंडल के टैलेंट की खुलकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि "हुनर कभी खत्म नहीं होता, रानू जी की आवाज में आज भी साक्षात मां सरस्वती का वास है." वहीं, कई संगीत प्रेमियों ने कमेंट किया कि इस गाने को सुनकर उन्हें लता मंगेशकर जी की याद आ गई.
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फिर चमका रानू मंडल का वही पुराना अंदाज
आपको बता दें कि रानू मंडल वही गायिका हैं जो पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना 'एक प्यार का नगमा है' गाकर रातों-रात पूरे देश में मशहूर हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में हिमेश रेशमिया के साथ सुपरहिट गाने भी गाए थे. हालांकि, समय के साथ वह लाइमलाइट से दूर हो गई थीं, लेकिन इस नए वायरल वीडियो ने एक बार फिर उन्हें लोगों के दिलों पर राज करने की वजह बना दिया है.
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