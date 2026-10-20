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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगतुम मुझे यूं भुला न पाओगे...रानू मंडल की आवाज से हिला सोशल मीडिया

तुम मुझे यूं भुला न पाओगे...रानू मंडल की आवाज से हिला सोशल मीडिया

Viral Video: वायरल हो रहे इस वीडियो में रानू मंडल बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्टूडियो सेटअप के बेहद सहज अंदाज में यह गाना गाती दिख रही हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 20 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक बार फिर 'सिंगिंग सेंसेशन' रानू मंडल अपनी सुरीली आवाज को लेकर चर्चा में आ गई हैं. रानू मंडल का एक बेहद प्यारा और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का मशहूर और सदाबहार नगमा 'तुम मुझे यूं भुला न पाओगे' गाती हुई नजर आ रही हैं. उनकी सुरीली और सुरीले अंदाज में गाई गई इस थ्रोबैक क्लिप ने एक बार फिर लोगों को उनका दीवाना बना दिया है और नेटिजन्स उनकी तुलना लता जी की अमर आवाज से कर रहे हैं.

साक्षात लता जी के सुरों का अहसास

वायरल हो रहे इस वीडियो में रानू मंडल बिना किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और स्टूडियो सेटअप के बेहद सहज अंदाज में यह गाना गाती दिख रही हैं. जैसे ही वह गाने की पंक्तियां छेड़ती हैं, उनके गले से निकलने वाले सुर हर किसी को भावुक कर देते हैं. उनकी आवाज की गहराई और सुरों की पकड़ देखकर लोग दंग रह गए हैं. यूजर्स का कहना है कि इतने सालों बाद भी उनकी कुदरती आवाज में वही जादू बरकरार है, जो सीधे दिल में उतर जाता है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप, फैंस ने लुटाया प्यार

वीडियो सामने आते ही इंटरनेट पर लाइक्स और शेयर की बाढ़ आ गई है. फैंस कमेंट सेक्शन में रानू मंडल के टैलेंट की खुलकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि "हुनर कभी खत्म नहीं होता, रानू जी की आवाज में आज भी साक्षात मां सरस्वती का वास है." वहीं, कई संगीत प्रेमियों ने कमेंट किया कि इस गाने को सुनकर उन्हें लता मंगेशकर जी की याद आ गई.

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फिर चमका रानू मंडल का वही पुराना अंदाज

आपको बता दें कि रानू मंडल वही गायिका हैं जो पश्चिम बंगाल के राणाघाट रेलवे स्टेशन पर लता मंगेशकर का गाना 'एक प्यार का नगमा है' गाकर रातों-रात पूरे देश में मशहूर हो गई थीं. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में हिमेश रेशमिया के साथ सुपरहिट गाने भी गाए थे. हालांकि, समय के साथ वह लाइमलाइट से दूर हो गई थीं, लेकिन इस नए वायरल वीडियो ने एक बार फिर उन्हें लोगों के दिलों पर राज करने की वजह बना दिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 20 Oct 2026 12:22 PM (IST)
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