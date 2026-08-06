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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: छोटे कमरे में कैद, 2 साल से माता-पिता से दूरी... इंजीनियर का दुख हो रहा वायरल

Video: छोटे कमरे में कैद, 2 साल से माता-पिता से दूरी... इंजीनियर का दुख हो रहा वायरल

वीडियो में उत्कर्ष अपनी टेबल पर रखी डाइट कोका-कोला की ढेर सारी खाली बोतलें दिखाते हैं. उन्होंने दर्द बयां करते हुए बताया कि लगातार बैठकर काम करने.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Aug 2026 10:13 AM (IST)
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अमेरिका में रह रहे एक भारतीय टेक स्टार्टअप फाउंडर का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने स्टार्टअप की चमचमाती दुनिया के पीछे छिपे भयानक सच और अकेलेपन का दर्द शेयर किया है. फाउंडर ने बताया कि कंपनी खड़ी करने के चक्कर में वह एक छोटे से कमरे में बंद होकर रह गए हैं, 2 साल से अपने मां-बाप से नहीं मिले हैं और उनका वजन 20 किलो से भी ज्यादा बढ़ गया है. इस इमोशनल वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का दिल छू लिया है.

10 लाख डॉलर का निवेश ही मेरी आत्मा बचा सकता है 

Utkarsh Nanda नाम के इस भारतीय एंट्रेप्रेन्योर ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो के साथ उन्होंने लिखा "अब केवल 10 लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट ही मेरी आत्मा को बचा सकता है." वीडियो में उत्कर्ष ने दिखाया कि कैसे वह घंटों एक छोटे से कमरे में अकेले बैठकर लगातार काम करते रहते हैं. काम के इसी जुनून और दबाव के चक्कर में वह पिछले दो सालों से अपने घर तक नहीं जा पाए हैं और न ही अपने माता-पिता से मिल सके हैं.

 
 
 
 
 
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सोडा की लत और 20 किलो बढ़ा वजन

वीडियो में उत्कर्ष अपनी टेबल पर रखी डाइट कोका-कोला की ढेर सारी खाली बोतलें दिखाते हैं. उन्होंने दर्द बयां करते हुए बताया कि लगातार बैठकर काम करने, सही खान-पान न होने और तनाव के कारण उन्होंने पिछले कुछ महीनों में 20 किलो से ज्यादा वजन बढ़ा लिया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफलता और बिजनेस खड़ा करने की रेस में लोग अपनी सेहत और परिवार से किस कदर दूर हो जाते हैं.

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क्या बनाते हैं उत्कर्ष और कैसा रहा सोशल मीडिया रिएक्शन?

इस वीडियो के सामने आने के बाद कई अन्य स्टार्टअप फाउंडर्स और आम लोगों ने उत्कर्ष के प्रति हमदर्दी जताई और कहा कि यह आज के दौर की कड़वी सच्चाई है. सोशल मीडिया पर बातचीत के दौरान जब एक यूजर ने पूछा कि वह क्या बना रहे हैं, तो उत्कर्ष ने बताया कि वह 'trymindhub.com' नाम का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो लोगों के AI से जुड़े सवालों को बेहतर तरीके से मैनेज करता है और जल्द ही वे AI का एक नया सोशल नेटवर्क लाने वाले हैं. एक यूजर ने लिखा: "भाई, इतना सच भी नहीं बोलना था, यह तो मेरी ही कहानी लग रही है." दूसरे यूजर ने पूछा: "क्या यह सब relatable नहीं लग रहा?"

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 10:13 AM (IST)
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