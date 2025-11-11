Video: कार का पीछा कर रही थी पुलिस, ट्रक वाला बना हीरो, अपराधी को टक्कर मार रोका... देखें वीडियो

USA News: अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स से एक चौंका देने वाली वारदात का वीडियो सामने आया है, यहां पुलिस चेज के दौरान एक बॉक्स ट्रक ने संदिग्ध की कार को रोकने में मदद की, जिसके चलते पुलिस ने उसे आसानी से पकड़ लिया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्रक की टक्कर के बाद कार का निकला कचुम्बर

ये घटना लॉस एंजिल्स की एक सड़क पर हुई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक काली रंग की कार, जिसका पीछा पुलिस कर रही थी. वीडियो में देख सकते हैं कि कार सड़क पर तेजी से भाग रही है. इस दौरान पुलिस की दो गाड़ियां कार का पीछा कर रही है, लेकिन कार कार ड्राइवर पुलिस से बच निकलने की कोशिश कर रहा है.

LA chase ends after box truck takes out suspect’s car, tearing off the door and slowing him down for police.pic.twitter.com/4vijSOxhvk — Community Notes & Violations (@CNviolations) November 10, 2025

पुलिस लगातार उसकी कार का पीछा करती है, तभी एक बॉक्स ट्रक कार के सामने आ जाता है, जिसके चलते कार आगे नहीं बढ़ पाती है. वीडियो में देख सकते हैं कि ट्रक ने जानकर कार को रोका. आगे वीडियो में देखा गया है कि ट्रक की टक्कर कार से हो जाती है, जिसके चलते कार का दरवाजा उखड़ जाता है.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

टक्कर के कारण कार आगे नहीं बढ़ पाती है और इसके बाद पुलिस की दोनों गाड़ियां आरोपी को पकड़ लेती हैं. इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के तमाम कमेंट्स सामने आने लगे. लोगों ने ट्रक ड्राइवर की जमकर तारीफ की.

कुछ ने कहा कि ट्रक ड्राइवर ने पुलिस की मदद की है उसे इनाम मिलना चाहिए तो वहीं कुछ ने कहा कि ये तो हीरो निकला. इस तरह लोगों के तमाम कमेंट्स वीडियोज पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही वीडियो को शेयर भी किया जा रहा है.