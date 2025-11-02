पुष्कर में आए 21 करोड़ के भैंसे की मौत? सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताया शोक- अब सच्चाई आई सामने

पुष्कर मेले से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. एक तरफ जहां मेले में 21 करोड़ रुपये की कीमत वाले ‘अनमोल’ नाम के भैंसे ने सबका ध्यान खींचा, वहीं दूसरी तरफ उसकी मौत की खबरों ने इंटरनेट पर बवाल खड़ा कर दिया. कुछ वीडियो क्लिप्स में दावा किया गया कि मेले की शान बन चुका यह करोड़ों का भैंसा अचानक चल बसा. देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए और हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म हो गया. लेकिन अब जो सच्चाई सामने आई है, उसने सभी को राहत दी है. भैंसा पूरी तरह सुरक्षित है, और उसकी मौत की खबरें महज़ अफवाह निकलीं.

पुष्कर मेले में आए भैंसे की मौत की खबर झूठी निकली!

राजस्थान का पुष्कर मेला हमेशा से अपने अनोखे पशुओं, ऊंटों, घोड़ों और गायों के लिए मशहूर रहा है. इस बार चर्चा में रहा एक खास भैंसा, जिसका नाम है “अनमोल”. बताया जाता है और कहा जा रहा है कि इस भैंसे की कीमत करीब 21 से 23 करोड़ रुपये आंकी गई है. मेले में आने वाले लोग और पर्यटक इस भैंसे को देखने के लिए दूर-दूर से पहुंचे. लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट वायरल होने लगे जिनमें दावा किया गया कि “21 करोड़ वाला भैंसा मर गया”. इसके बाद देखते ही देखते ट्विटर (X), फेसबुक और इंस्टाग्राम पर “#BuffaloDiesAtPushkarMela” जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे.

भैंसे के मालिक और मेला प्रशासन ने किया क्लियर

हालांकि अब मेले से जुड़े स्थानीय सूत्रों और पशुपालकों ने इन खबरों का खंडन किया. पुष्कर मेले के आयोजकों का कहना है कि “भैंसा अनमोल पूरी तरह स्वस्थ है, और उसकी मौत की खबरें झूठी हैं.” उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो पुराना या एडिटेड हो सकता है, जिसका इस्तेमाल सनसनी फैलाने के लिए किया गया. इसके साथ ही भैंसे के मालिक ने भी बयान जारी किया और कहा कि “अनमोल पहले से ज्यादा तंदरुस्त है और फिलहाल आराम कर रहा है.”

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

यूजर्स ने ली राहत की सांस

इस स्पष्टीकरण के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने राहत की सांस ली. कई यूजर्स ने उन अकाउंट्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया जिन्होंने झूठी जानकारी फैलाई थी. वहीं फैक्ट-चेक करने वाली कुछ वेबसाइट्स ने भी पुष्टि की, कि वायरल वीडियो का स्रोत संदिग्ध है और कोई प्रमाण नहीं है कि वीडियो में दिखाया गया मृत पशु वास्तव में “अनमोल” ही था.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली