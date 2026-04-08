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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRPSC SI Recruitment Exam 2026: RPSC एग्जाम में छात्रा की सलवार के बटन काटे, यूजर्स बोले- काश बॉर्डर पर भी होती इतनी सिक्योरिटी

RPSC SI Recruitment Exam 2026: RPSC एग्जाम में छात्रा की सलवार के बटन काटे, यूजर्स बोले- काश बॉर्डर पर भी होती इतनी सिक्योरिटी

RPSC SI Recruitment Exam 2026 Viral Video: यह वीडियो राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की SI (सब‑इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा 2026 सेंटर का बताया जा रहा है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 05:47 PM (IST)
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RPSC SI Recruitment Exam 2026 Viral Video: भारतीय प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हमेशा से ही कड़े नियमों और सख्त सुरक्षा प्रक्रियाओं के लिए जानी जाती हैं. लाखों उम्मीदवार हर साल अलग-अलग सरकारी परीक्षाओं के लिए भाग लेते हैं और वहां प्रवेश से पहले सुरक्षा जांच होती है, लेकिन हाल ही में इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और इस समय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. यह वीडियो राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की SI (सब‑इंस्पेक्टर) भर्ती परीक्षा 2026 सेंटर का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला सुरक्षा अधिकारी परीक्षा में बैठने से पहले एक महिला परीक्षार्थी के पैंट के बटन को कैंची से काटती नजर आ रही है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में दिखाया गया है कि एक महिला उम्मीदवार परीक्षा केंद्र के पास सुरक्षा जांच के लिए खड़ी है. जब वो सुरक्षा कर्मी के पास पहुंचती है, तो अधिकारी उसकी जींस की जेबों पर लगे बटन को देखकर रुक जाती है. उसके बाद वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला कर्मचारी कैंची निकालती है और उस बटन को काटने लगती है. वह बटन इतना जिद्दी था कि उसे निकालने के लिए पैंट के कपड़े का एक छोटा हिस्सा भी काटना पड़ा. कुछ ही समय में वह बटन पूरी तरह हट जाता है और इसके बाद छात्रा को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है. इस दौरान परीक्षार्थी शांत और सहयोगी दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी उम्मीदवार अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं. 

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सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स 

इस वीडियो को @WokePandemic नाम के X यूजर ने पोस्ट किया था. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि कोई मुझे समझाए कि परीक्षा में कपड़ों पर लगा बटन कैसे समस्या बन सकता है. इस पर यूजर्स ने अलग-अलग कमेंट किए. कुछ लोगों ने लिखा कि ऐसी सुरक्षा जांचें इसलिए जरूरी होती हैं ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी, प्रतिबंधित सामान या धोखाधड़ी का खतरा न रहे. एक यूजर ने कहा यह अजीब लग सकता है, लेकिन परीक्षा के नियम इतने सख्त होते हैं ताकि किसी भी तरह की खामी से बचा जा सके. वहीं एक यूजर ने लिखा यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसकी कोई जरूरत नहीं थी. कुछ परीक्षक छात्रों को बिना वजह अपमानित क्यों कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे इतना मुश्किल बताया कि यह सुरक्षा व्यवस्था तो बॉर्डर पर भी इतनी सख्त नहीं हो.

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Published at : 08 Apr 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Social Media Female Candidates VIRAL VIDEO RPSC SI Recruitment 2026 Exam Security
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