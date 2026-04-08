रोलर कोस्टर की राइड और दिमाग में जमा खून, 40 साल के शख्स के साथ कैसे हुआ हादसा? इंटरनेट हैरान

मनोरंजन के लिए रोलर कोस्टर की सवारी करना आजकल लोगों की पसंदीदा एक्टिविटी बन चुकी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही मजा आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी कहानी वायरल हो रही है, जिसने खासकर 40 साल से ऊपर के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. एक शख्स ने अपने दर्दनाक अनुभव को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक रोलर कोस्टर राइड ने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया. यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उन सभी के लिए चेतावनी है जो बिना सोचे-समझे ऐसी खतरनाक राइड्स का आनंद लेते हैं.

स्पीड रोलर की सवारी से दिमाग में जमा क्लॉट

वायरल पोस्ट के मुताबिक, ताइवान का एक व्यक्ति पिछले साल अगस्त में Ferrari World Abu Dhabi गया था. यहां उसने मशहूर हाई-स्पीड रोलर कोस्टर की सवारी की. राइड खत्म होते ही उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया. वायरल पोस्ट के मुताबिक, ताइवान का एक व्यक्ति पिछले साल अगस्त में Ferrari World Abu Dhabi गया था. यहां उसने मशहूर हाई-स्पीड रोलर कोस्टर की सवारी की. राइड खत्म होते ही उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया.

धीरे-धीरे बढ़ती गई समस्या

राइड के बाद भी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई. रातभर चक्कर आते रहे और बाद में सिरदर्द शुरू हो गया. जब वह वापस ताइवान लौटा, तब भी हालत में सुधार नहीं हुआ. कई महीनों तक उसे लगातार सिरदर्द रहता रहा, लेकिन शुरुआती जांच (CT स्कैन) में कुछ खास सामने नहीं आया. राइड के बाद भी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई. रातभर चक्कर आते रहे और बाद में सिरदर्द शुरू हो गया. जब वह वापस ताइवान लौटा, तब भी हालत में सुधार नहीं हुआ. कई महीनों तक उसे लगातार सिरदर्द रहता रहा, लेकिन शुरुआती जांच (CT स्कैन) में कुछ खास सामने नहीं आया.

हैरान रह गए डॉक्टर

डॉक्टरों के अनुसार यह सामान्य स्ट्रोक नहीं था, बल्कि तेज झटकों की वजह से धीरे-धीरे खून जमा होने की समस्या थी. उन्होंने बताया कि रोलर कोस्टर जैसी राइड्स में तेज गति और झटकों के कारण दिमाग पर असर पड़ सकता है. खासकर उम्र बढ़ने के साथ दिमाग थोड़ा सिकुड़ता है और ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने शेयर किए अपने अनुभव

यह पोस्ट वायरल होने के बाद कई लोगों ने अपने अनुभव साझा किए. एक यूजर ने बताया कि 50 साल की उम्र में रोलर कोस्टर पर बैठने के बाद उसकी आंखों में ब्लीडिंग और चक्कर की समस्या शुरू हो गई. वहीं डॉक्टरों ने भी सलाह दी कि जिन लोगों को आंखों की कमजोरी या हाई मायोपिया है, उन्हें ऐसी राइड्स से दूर रहना चाहिए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....थोड़ी देर का मजा लोगों के लिए सजा बन जाता है.

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