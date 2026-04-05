‘छोटा पैकेट, बड़ा धमाका’ 9 साल की बच्ची ने 81 किलो वजन उठाकर दिखाई ताकत, इंटरनेट पर मचा तहलका

छोटी सी उम्र, लेकिन ताकत ऐसी कि बड़े-बड़े जिम करने वाले भी सोच में पड़ जाएं…सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को हैरान भी किया है और चौंकाया भी. जहां 9 साल की बच्ची के हाथ में आमतौर पर खिलौने होते हैं, वहां ये बच्ची ऐसा वजन उठा रही है जिसे देखकर लोग कह रहे हैं..“ये कैसे मुमकिन है?” ये सिर्फ एक कारनामा नहीं, बल्कि ऐसा नजारा है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. 9 साल की उम्र…जहां बच्चे खेलते हैं, मोबाइल देखते हैं और मस्ती करते हैं. लेकिन एक बच्ची ऐसी भी है, जिसने अपनी ताकत से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है.

9 साल की बच्ची ने किया हैरान करने वाला कारनामा

लूसी मिलग्रिम नाम की 9 साल की बच्ची ने अपनी ताकत से सबको चौंका दिया है. महज 60 पाउंड (करीब 27 किलो) वजन की लूसी ने 180 पाउंड (करीब 81 किलो) का वजन एक बार में उठाकर दिखाया. यानी उसने अपने वजन से लगभग तीन गुना ज्यादा वजन उठा लिया. जैसा कि वायरल हो रहे वीडियो साफ देखा जा सकता है.

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स्टेज पर किया कमाल, लोगों ने बजाई तालियां

यह कारनामा उसने अमेरिका के ओहायो में हुए एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में किया. जैसे ही लूसी ने वजन उठाया, वहां मौजूद लोग तालियां बजाने लगे. इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. लूसी के पिता का कहना है कि वह बचपन से ही जिम जाती थी. अपने माता-पिता को एक्सरसाइज करते देख वह भी वही करने लगी. इसके अलावा उसके पिता कुश्ती के कोच हैं, इसलिए लूसी को रेसलिंग में भी दिलचस्पी हो गई.

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तीन रिकॉर्ड बना चुकी है ये बच्ची, सोशल मीडिया हो रही तारीफ

इतनी छोटी उम्र में ही लूसी ने पावरलिफ्टिंग में तीन अमेरिकी रिकॉर्ड बना लिए हैं. उसकी ताकत और मेहनत को देखकर लोग उसे ‘चाइल्ड प्रोडिजी’ कह रहे हैं. जहां कुछ लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग चिंता भी जता रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि इतनी कम उम्र में भारी वजन उठाना खतरनाक हो सकता है और इससे शरीर को नुकसान हो सकता है. एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा कि इतनी सी उम्र में गजब का साहस है.

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