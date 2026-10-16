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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगTesla की उड़नपरी... फ्लाइंग कार देख उड़े यूजर्स के होश, बोले- मस्क भाई अलग दुनिया में

Tesla की उड़नपरी... फ्लाइंग कार देख उड़े यूजर्स के होश, बोले- मस्क भाई अलग दुनिया में

कुछ समय पहले तक फ्लाइंग कार जैसी चीज के बारे में सोचना किसी सपने जैसा लगता था. लेकिन शायद अब यह सपना जल्दी सच होने वाले है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई Tesla की फ्लाइंग Roadster.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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टेस्ला ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एलन मस्क की कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित रहने वाली नहीं है. Tesla के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए एक वीडियो में कंपनी का नया Roadster ऐसा कारनामा करता नजर आया, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के होश उड़ गए.

सोच लिजिए अगर आप ट्रैफिक से भरी सड़क पर कार लेकर निकलें और अचानक सड़क खत्म होने से पहले ही आपकी गाड़ी हवा में उड़ जाए. सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन Tesla Roadster का वीडियो देखकर अब लगता है यह संभव हो सकता है. फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जमकर शेयर किया जा रहा है. 

 हवा में उड़ती दिखी कार

वायरल वीडियो का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वह है, जब Roadster रैंप से ऊपर जाती है और हवा में उछलकर करतब करती दिखाई देती है. डेमो में कार को उल्टा चलते हुए भी दिखाया गया. यानी जो चीज अभी तक फिल्मों और साइंस-फिक्शन की दुनिया में देखने को मिलती थी, Tesla ने उसका एक वास्तविक प्रदर्शन सामने रख दिया. 

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यूजर्स के उड़ गए होश

दरअसल सामान्य कार जहां सड़क, टायर और traction पर निर्भर करती है, वहीं इस Roadster में लगाए गए thrusters इसे कुछ ऐसे करतब करने की क्षमता देते हैं, जो आम कारों के लिए संभव नहीं हैं. ऐसे में वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने प्रतिक्रियाएं देना शुरु कर दी है. यूजर्स ने Tesla के इस प्रयोग को देखकर तरह-तरह के कमेंट किए. कई यूजर्स Tesla के इस कार और नए फीचर्स की तारीफ कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स मजेदार अंदाज में कमेंट्स कर रहे हैं. उनका कहना है कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अब सड़क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

मजेदार कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो पर अब तक 18.6 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चूके है. वहीं यूजर्स वीडियो पर लाइक्स के साथ कमेंट्स की भी बारिश कर रहे हैं. एक यूजर ने बड़े ही मजेदार अंदाज में कमेंट कर कहा कि अब तो कार इंश्योरेस कंपनी के मालिकों को खतरा है. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा अब मैं ट्रैफिक से नहीं डरता. एक यूजर ने लिखा, एलन मस्क भाई अलग ही दुनिया में जी रहे हैं. कुछ यूजर्स तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया मीम्स के रूप में भी दे रहे हैं. जिसे देख अन्य लोग भी उन पर रिएक्ट कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 01:34 PM (IST)
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