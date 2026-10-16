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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबेटी के बर्थ डे के लिए ड्राइवर ने ट्रक को बना दिया क्लब हाउस, देखें वीडियो

बेटी के बर्थ डे के लिए ड्राइवर ने ट्रक को बना दिया क्लब हाउस, देखें वीडियो

बेटी के बर्थ डे को यादगार बनाने के लिए पिता ने ट्रक कंटेनर को ही पार्टी हॉल में बदल दिया. पिता का ऐसा प्यार और बेटी के बर्थ डे के लिए की गई सजावट ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 04:00 PM (IST)
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अपने बच्चों के बर्थ डे पर हर माता-पिता यही कोशिश करते हैं कि वे उनके लिए कुछ खास करें. कोई शानदार होटल बुक करता है तो कोई घर को गुब्बारों और लाइटों से सजा देता है. यह सब करने की वजह बच्चों की बस एक छोटी सी स्माइल होती है. ऐसा ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो दिखाता है कि अगर दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार और उसे खास महसूस कराने की इच्छा हो, तो ट्रक भी क्लब हाउस बन सकता है.

वायरल वीडियो में रात के समय एक बड़ा कंटेनर ट्रक खड़ा दिखाई देता है. पहली नजर में यह बिल्कुल आम ट्रक लगता है, लेकिन जैसे ही उसका दरवाजा खुलता है, पूरा नजारा ही बदल जाता है. ट्रक के अंदर ऐसा खूबसूरत डेकोरेशन किया गया है कि देखकर लगता है मानो किसी छोटे से पार्टी हॉल को सजा दिया गया हो.

बेटी के लिए कंटेनर को ही सजा दिया

ट्रक के भीतर रंग-बिरंगे गुब्बारे लगाए गए हैं. चमकती लाइटों और खूबसूरत सजावट के बीच जन्मदिन का केक भी रखा नजर आता है. वीडियो में सामने बर्थ डे गर्ल खूबसूरत ड्रेस पहने दिखाई देती है. उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही है कि उसके लिए यह जन्मदिन किसी महंगे होटल की पार्टी से कम नहीं है. खास बात यह है कि इस खूबसूरत डेकोरेशन के पीछे किसी इवेंट मैनेजमेंट का हाथ नहीं, बल्कि एक पिता की मेहनत और अपनी बेटी को खुश देखने की चाहत दिखाई देती है.

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डेकोरेशन का आइडिया कमाल

वीडियो में ट्रक के पिछले हिस्से को जिस तरह सजाया गया है, वह भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. गुब्बारों से लेकर रोशनी और केक तक, हर चीज को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि ट्रक का कंटेनर किसी मिनी पार्टी हॉल जैसा नजर आने लगता है. बच्ची भी अपनी इस खास पार्टी में एक प्यारी सी स्माइल के साथ नजर आती है. आजकल सोशल मीडिया पर जन्मदिन की महंगी पार्टियों और आलीशान वेन्यू के वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. लेकिन इस वीडियो में दिखावे से ज्यादा भावनाएं हैं. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया यूजर्स को भी वीडियो का यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है. किसी ने इसे पापा का प्यार बताया तो किसी ने कहा कि बच्ची को जिंदगी भर यह जन्मदिन याद रहेगा. वीडियो देखकर कई यूजर्स यह भी कह रहे हैं कि खुशी मनाने के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होती. अगर परिवार साथ हो और अपनों को खुश करने की चाहत हो, तो साधारण सी जगह भी खास बन सकती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 04:00 PM (IST)
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