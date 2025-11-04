हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRohit Sharma Video Viral: लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल

Rohit Sharma Video Viral: लगता है IPL की स्ट्रेटेजी बन रही! नीता अंबानी के फोन में झांकते दिखे रोहित शर्मा तो यूजर्स ने लिए मजे; वीडियो वायरल

Rohit Sharma Video Viral: वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीता अंबानी अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रही हैं. वहीं, उनके ठीक बगल में बैठे रोहित शर्मा बार-बार उनकी स्क्रीन की ओर झांकते नजर आते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 04 Nov 2025 03:23 PM (IST)
Rohit Sharma Video Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस बार मामला किसी छक्के या रिकॉर्ड का नहीं बल्कि एक दिलचस्प “झांकने वाले” पल का है. दरअसल, हाल ही में हुए वुमन क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान रोहित शर्मा स्टेडियम में खास मेहमानों के बीच नजर आए. उनके साथ बिजनेसवुमन और मुंबई इंडियंस की ऑनर नीता अंबानी और आईसीसी चेयरमैन जय शाह भी नजर आए थे. कैमरे ने जब इस वीआईपी बॉक्स की झलक दिखाई, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर फैंस ठहाके लगाने लगे.

नीता अंबानी के फोन में लगाातार झांकते रहे हिटमैन?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नीता अंबानी अपने मोबाइल फोन में कुछ देख रही हैं. वहीं, उनके ठीक बगल में बैठे रोहित शर्मा बार-बार उनकी स्क्रीन की ओर झांकते नजर आते हैं. कैमरे की नजरें जब इस पल पर ठहरती हैं तो रोहित का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है. कुछ सेकंड में ही ये क्लिप इंटरनेट पर वायरल हो गई और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे “झांकता हिटमैन मोमेंट” नाम दे दिया.

वीडियो में रोहित बेहद कैजुअल मूड में दिख रहे हैं. कभी वे स्क्रीन की ओर देखते हैं तो कभी अपना सिर नीचे कर लेते हैं. वहीं नीता अंबानी अपने फोन में पूरी तरह व्यस्त रहती हैं और आसपास की हलचल से अनजान नजर आती हैं, लेकिन रोहित का ध्यान तो किसी और दिशा में ही रहता है. यूजर्स अब रोहित शर्मा को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: ऐसे ही खींच ले जाती है मौत! एक सेंकड के अंतर से बची शख्स की जान, वीडियो देख दातों तले दबा लेंगे उंगली

सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर की टांग खिंचाई

X पर एक यूजर ने लिखा, “भाई रोहित शर्मा भी जानना चाहते हैं कि नीता जी किसे मैसेज कर रही हैं.” वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “नीता अंबानी के फोन में आईपीएल की टीम स्ट्रैटेजी होगी, इसलिए हिटमैन रिसर्च कर रहे थे.” तीसरे यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, “रोहित भाई, अगली बार थोड़ा सावधान रहना, कैमरा हर जगह है.” वीडियो को @mutualstark नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. हालांकि, एबीपी लाइव वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.

हालांकि कई फैन्स ने रोहित का बचाव भी किया. उनका कहना है कि कैमरे का एंगल कुछ ऐसा था जिससे ऐसा लग रहा था कि रोहित नीता अंबानी के फोन में झांक रहे हैं, जबकि वे शायद बस नीचे झुककर कुछ सोच रहे हों. बावजूद इसके, वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं रुक नहीं रहीं.

यह भी पढ़ें: 15 लाख की EV कार का ये हाल... बीच सड़क हुई बंद तो ई-रिक्शा से खिंचवाया; वीडियो वायरल

Published at : 04 Nov 2025 03:23 PM (IST)
