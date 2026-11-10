कहते हैं कि सपने पूरा करने और कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती. इस बात को सच कर दिखाया है 91 साल की एक बुजुर्ग महिला ने. जहां इस उम्र में लोग छड़ी के सहारे चलते हैं या घर में आराम करते हैं, वहीं अमेरिका के वर्मोंट की रहने वाली फ्लोरेंस मीलेर एथलेटिक्स के मैदान में उतरकर नौजवानों के भी पसीने छुड़ा रही हैं.

सबसे मजेदार बात यह है कि फ्लोरेंस दादी ने 60 साल की उम्र में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड (खेलकूद) में कदम रखा था और आज 91 साल की उम्र में उनके नाम एक-दो नहीं, बल्कि पूरे 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड (World Masters Athletics Records) दर्ज हैं.

सहेली के कहने पर 60 में मारी छलांग, फिर रुकने का नाम नहीं लिया

फ्लोरेंस की यह अनोखी यात्रा तब शुरू हुई जब उनकी दोस्त बारबरा जॉर्डन ने उन्हें 'वर्मोंट सीनियर गेम्स' में लॉन्ग जंप ट्राई करने के लिए कहा. इसके बाद दोनों सहेलियों ने 20 सालों तक एक साथ प्रैक्टिस की और कई मुकाबले जीते. दोनों एक-दूसरे को आगे बढ़ने का हौसला देती थीं और कमियां भी बताती थीं.

साल 2020 में कैंसर की बीमारी के कारण उनकी सहेली बारबरा का 85 साल की उम्र में निधन हो गया. फ्लोरेंस बताती हैं कि आज भी जब प्रैक्टिस करते वक्त थकान होती है या मन हारने लगता है, तो वे अपनी सहेली को याद करती हैं और फिर से मैदान पर दौड़ पड़ती हैं.

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91 साल की उम्र में 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड और खतरनाक खेल

91 साल की उम्र में फ्लोरेंस दादी (90 से 94 आयु वर्ग) में 6 अलग-अलग मुश्किल खेलों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं:

2,000 मीटर स्टीपलचेज

80 मीटर हर्डल्स

पोल वॉल्ट

हाई जंप

ट्रिपल जंप

पेंटाथलन

जब मैदान पर युवा खिलाड़ी उनके पास आकर कहते हैं कि "दादी, आप हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो" तो फ्लोरेंस का दिल खुशी से भर जाता है.

"उम्र बहुत छोटा शब्द है, कभी भी देर नहीं होती."

ऑलंपिक चैनल को दिए अपने एक इंटरव्यू में फ्लोरेंस ने जिंदगी और खेल को लेकर अपनी सोच को सिर्फ 3 शब्दों में बयां किया: "नेवर टू लेट" 60 की उम्र में खेल शुरू करने से लेकर 91 की उम्र में मैदान पर रिकॉर्ड तोड़ने तक, फ्लोरेंस की यह कहानी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि अगर आपके अंदर जुनून है तो उम्र सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है.

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