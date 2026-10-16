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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगउड़कर ऑफिस जाता है यह शख्स, प्लेन नहीं इस मशीन का करता है इस्तेमाल

उड़कर ऑफिस जाता है यह शख्स, प्लेन नहीं इस मशीन का करता है इस्तेमाल

अमेरिका के एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कार से नहीं, बल्कि पैरामोटर से उड़कर काम पर पहुंच जाते हैं. जानिए यह पैरामोटर क्या है, वे कैसे उड़ान भरते हैं और इसकी चर्चा क्यों हो रही है 

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 16 Oct 2026 09:09 PM (IST)
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सुबह-सुबह ऑफिस के लिए निकलना और ट्रैफिक में फंस जाना अधिकतर लोगों की रोज की कहानी है. लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने इस झंझट का अलग ही हल निकाल लिया  वे सड़क की जगह आसमान से ऑफिस पहुंचते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए वे कोई प्लेन नहीं, बल्कि पीठ पर मोटर बांधकर उड़ने वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं. यह अनोखा सफर कैसे होता है और लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और कई प्रक्रियाएं भी दे रहे 

कौन हैं ये शख्स और कैसे उड़कर पहुंचते हैं ऑफिस?

इन शख्स का नाम जैकब हट्जलर है, जिन्हें लोग जेक भी बुलाते हैं. वे 28 साल के हैं और अमेरिका के कोलोराडो राज्य के पुएब्लो शहर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करते हैं. यानी उनका काम एयरपोर्ट के टावर से विमानों को दिशा बताना है. बताया गया है कि वे बचपन से उड़ान के दीवाने रहे हैं. नौकरी शुरू होने के बाद उनके पास उड़ने का वक्त कम बचने लगा. तब उन्होंने तय किया कि क्यों न उड़कर ही काम पर जाया जाए. जून में उन्होंने पहली बार ऐसा किया और तब से मौसम ठीक रहने पर वे इसी तरह ऑफिस जाते हैं. उन्होंने अपनी उड़ान का वीडियो भी साझा किया है.

 
 
 
 
 
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 क्या होता है पैरामोटर और कैसे भरते हैं उड़ान?

पैरामोटर एक हल्की उड़ने वाली मशीन है. इसमें पैराशूट जैसा बड़ा विंग यानी पंख होता है और पीठ पर मोटर के साथ प्रोपेलर बंधा होता है. मोटर आगे बढ़ने की ताकत देती है और विंग हवा में टिके रहने में मदद करता है. जेक अपने अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर विंग फैलाते हैं, मोटर चालू करते हैं और दौड़ते हुए हवा में उठ जाते हैं. यह हवाई जहाज जैसा नहीं है, बल्कि अलग तरह की उड़ान है. इसे चलाने के लिए ट्रेनिंग और सुरक्षा नियमों की जानकारी जरूरी होती है.

 क्या ऑफिस पहुंचना इससे जल्दी होता है?

सुनने में लगता है कि आसमान से जाने पर समय बचता होगा, पर ऐसा नहीं है. उड़ने से पहले विंग फैलाना और मशीन तैयार करना पड़ता है. पहुंचकर सारा सामान समेटना भी पड़ता है. इस वजह से यह सफर कार से जाने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लेता है. फिर भी जेक के लिए यह अनुभव खास है, क्योंकि उन्हें आसमान से ऐसा नजारा मिलता है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. किसी ने ईंधन के बढ़ते दाम का मजाक उड़ाया, तो किसी ने कहा कि देर होने पर बॉस को बता सकते हैं कि आसमान में ट्रैफिक था.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 16 Oct 2026 09:09 PM (IST)
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