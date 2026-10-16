उड़कर ऑफिस जाता है यह शख्स, प्लेन नहीं इस मशीन का करता है इस्तेमाल

सुबह-सुबह ऑफिस के लिए निकलना और ट्रैफिक में फंस जाना अधिकतर लोगों की रोज की कहानी है. लेकिन अमेरिका के एक शख्स ने इस झंझट का अलग ही हल निकाल लिया वे सड़क की जगह आसमान से ऑफिस पहुंचते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए वे कोई प्लेन नहीं, बल्कि पीठ पर मोटर बांधकर उड़ने वाली मशीन इस्तेमाल करते हैं. यह अनोखा सफर कैसे होता है और लोग इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और कई प्रक्रियाएं भी दे रहे

कौन हैं ये शख्स और कैसे उड़कर पहुंचते हैं ऑफिस?

इन शख्स का नाम जैकब हट्जलर है, जिन्हें लोग जेक भी बुलाते हैं. वे 28 साल के हैं और अमेरिका के कोलोराडो राज्य के पुएब्लो शहर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पर काम करते हैं. यानी उनका काम एयरपोर्ट के टावर से विमानों को दिशा बताना है. बताया गया है कि वे बचपन से उड़ान के दीवाने रहे हैं. नौकरी शुरू होने के बाद उनके पास उड़ने का वक्त कम बचने लगा. तब उन्होंने तय किया कि क्यों न उड़कर ही काम पर जाया जाए. जून में उन्होंने पहली बार ऐसा किया और तब से मौसम ठीक रहने पर वे इसी तरह ऑफिस जाते हैं. उन्होंने अपनी उड़ान का वीडियो भी साझा किया है.

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क्या होता है पैरामोटर और कैसे भरते हैं उड़ान?

पैरामोटर एक हल्की उड़ने वाली मशीन है. इसमें पैराशूट जैसा बड़ा विंग यानी पंख होता है और पीठ पर मोटर के साथ प्रोपेलर बंधा होता है. मोटर आगे बढ़ने की ताकत देती है और विंग हवा में टिके रहने में मदद करता है. जेक अपने अपार्टमेंट के बाहर सड़क पर विंग फैलाते हैं, मोटर चालू करते हैं और दौड़ते हुए हवा में उठ जाते हैं. यह हवाई जहाज जैसा नहीं है, बल्कि अलग तरह की उड़ान है. इसे चलाने के लिए ट्रेनिंग और सुरक्षा नियमों की जानकारी जरूरी होती है.

क्या ऑफिस पहुंचना इससे जल्दी होता है?

सुनने में लगता है कि आसमान से जाने पर समय बचता होगा, पर ऐसा नहीं है. उड़ने से पहले विंग फैलाना और मशीन तैयार करना पड़ता है. पहुंचकर सारा सामान समेटना भी पड़ता है. इस वजह से यह सफर कार से जाने के मुकाबले थोड़ा ज्यादा समय लेता है. फिर भी जेक के लिए यह अनुभव खास है, क्योंकि उन्हें आसमान से ऐसा नजारा मिलता है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं और मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. किसी ने ईंधन के बढ़ते दाम का मजाक उड़ाया, तो किसी ने कहा कि देर होने पर बॉस को बता सकते हैं कि आसमान में ट्रैफिक था.

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