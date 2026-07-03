Viral Video:बिस्तर पर पड़े पति से पत्नी ने मांगे तलाक के साइन, घरवालों की बात सुन भर आई आंखें
Viral video: वीडियो में देखा जा सकता है कि बीमार पति तलाक के कागजात देखकर हैरान रह जाता है. इसी दौरान परिवार के सदस्य पत्नी से नाराज नजर आते हैं.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक गंभीर रूप से बीमार शख्स, जो बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं है, उसके सामने उसकी पत्नी तलाक के कानूनी कागजात लेकर पहुंच जाती है. जैसे ही वह पति से दस्तावेजों पर साइन करने के लिए कहती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. यह वीडियो लोगों को भावुक करने के साथ-साथ रिश्तों पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है.
घरवालों की बात ने छू लिया लोगों का दिल
वीडियो में देखा जा सकता है कि बीमार पति तलाक के कागजात देखकर हैरान रह जाता है. इसी दौरान परिवार के सदस्य पत्नी से नाराज नजर आते हैं. वीडियो में एक शख्स यह कहते हुए सुनाई देता है, "ऐसी छत्तीस ला देंगे तेरे लिए. अपन नहीं छोड़ रहे इसको, ये छोड़ रही है. साइन कर दे." यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों का माहौल और भी भावुक हो जाता है. हालांकि, वीडियो में दिख रही घटना कब और कहां की है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.
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लोगों ने दिए अलग अलग तर्क
यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स इसे सच्ची घटना बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पुराना वीडियो बता रहे हैं. हालांकि वीडियो में कितनी सच्चाई है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही एबीपी लाइव इस वीडियो की पुष्टि करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है. और वीडियो में जो दिख रहा है खबर में उसी का उल्लेख है.
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सोशल मीडिया पर उमड़ा लोगों का गुस्सा और दर्द
वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि मुश्किल समय में जीवनसाथी का साथ छोड़ना सबसे बड़ा दुख होता है. वहीं कुछ लोगों ने परिवार के समर्थन की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में अपनों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है. हालांकि, कई यूजर्स ने यह भी सलाह दी कि किसी भी वायरल वीडियो पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं करना चाहिए और पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए.
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