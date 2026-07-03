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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video:बिस्तर पर पड़े पति से पत्नी ने मांगे तलाक के साइन, घरवालों की बात सुन भर आई आंखें

Viral Video:बिस्तर पर पड़े पति से पत्नी ने मांगे तलाक के साइन, घरवालों की बात सुन भर आई आंखें

Viral video: वीडियो में देखा जा सकता है कि बीमार पति तलाक के कागजात देखकर हैरान रह जाता है. इसी दौरान परिवार के सदस्य पत्नी से नाराज नजर आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद भावुक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि एक गंभीर रूप से बीमार शख्स, जो बिस्तर से उठने की हालत में भी नहीं है, उसके सामने उसकी पत्नी तलाक के कानूनी कागजात लेकर पहुंच जाती है. जैसे ही वह पति से दस्तावेजों पर साइन करने के लिए कहती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. यह वीडियो लोगों को भावुक करने के साथ-साथ रिश्तों पर भी कई सवाल खड़े कर रहा है.

घरवालों की बात ने छू लिया लोगों का दिल

वीडियो में देखा जा सकता है कि बीमार पति तलाक के कागजात देखकर हैरान रह जाता है. इसी दौरान परिवार के सदस्य पत्नी से नाराज नजर आते हैं. वीडियो में एक शख्स यह कहते हुए सुनाई देता है, "ऐसी छत्तीस ला देंगे तेरे लिए. अपन नहीं छोड़ रहे इसको, ये छोड़ रही है. साइन कर दे." यह बात सुनकर वहां मौजूद लोगों का माहौल और भी भावुक हो जाता है. हालांकि, वीडियो में दिख रही घटना कब और कहां की है, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

 
 
 
 
 
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लोगों ने दिए अलग अलग तर्क

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. कई यूजर्स इसे सच्ची घटना बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे पुराना वीडियो बता रहे हैं. हालांकि वीडियो में कितनी सच्चाई है इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है और न ही एबीपी लाइव इस वीडियो की पुष्टि करता है. खबर केवल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के आधार पर लिखी गई है. और वीडियो में जो दिख रहा है खबर में उसी का उल्लेख है.

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सोशल मीडिया पर उमड़ा लोगों का गुस्सा और दर्द

वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि मुश्किल समय में जीवनसाथी का साथ छोड़ना सबसे बड़ा दुख होता है. वहीं कुछ लोगों ने परिवार के समर्थन की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे वक्त में अपनों का साथ ही सबसे बड़ी ताकत होता है. हालांकि, कई यूजर्स ने यह भी सलाह दी कि किसी भी वायरल वीडियो पर बिना पुष्टि के भरोसा नहीं करना चाहिए और पूरी सच्चाई सामने आने का इंतजार करना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 12:17 PM (IST)
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