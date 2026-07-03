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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगअपने पुराने यार की मदद करने पहुंचे स्पीकर Om Birla, ठेठ हाड़ौती में की बात- वीडियो वायरल

अपने पुराने यार की मदद करने पहुंचे स्पीकर Om Birla, ठेठ हाड़ौती में की बात- वीडियो वायरल

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कोटा-बूंदी सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में अपने एक पुराने साथी से मिलने के लिए आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Jul 2026 11:16 AM (IST)
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कोटा-बूंदी से सांसद और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर खासे चर्चा में हैं. संसद में उनकी बेबाकी और गंभीरता को तो सभी जानते हैं लेकिन इस बार उनका दया भाव वाला चेहरा निकलकर सामने आया है जिसमें वो अपने पुराने साथी की मदद करते दिखाई दे रहे हैं. वो गांव में एक दम देसी अंदाज और सादे तरीके से अपने साथी के घर पहुंचते हैं जिसे देखकर उनका साथी भावुक हो जाता है. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अपने पुराने साथी से मिलने पहुंचे स्पीकर बिरला

दरअसल, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कोटा-बूंदी सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र में अपने एक पुराने साथी से मिलने के लिए आते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि ओम बिरला एक दम सादे अंदाज में कुर्ता पायजामा और गले में गमछा डाले हैं और अपने पुराने साथी से उनकी खैर खबर लेने आए हैं. वीडियो देखकर पता चल रहा है कि वो बीमार हैं और हाथ पैर उनके काम नहीं करते हैं. लेकिन ओम बिरला को देखकर वो काफी खुश होते हैं और भावुक भी हो जाते हैं.

 
 
 
 
 
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भेंट की व्हील चेयर तो भावुक हुआ मित्र

इसके बाद ओम बिरला उनकी सेहत के बारे में पूछते हैं तो घर वाले कहते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है. इसके बाद बिरला हाड़ौती में कहते हैं कि आप मुझे बताते तो सही, मेरा और इनका नाता तो काफी पुराना है. इसके बाद ओम बिरला तुरंत कोटा शहर से अपने साथी के लिए व्हील चेयर लाने को कहते हैं जिसके बाद उन्हें व्हील चेयर और पोर्टेबल टॉयलेट सीट भेंट कर दी जाती है. और उनसे लोग कहते हैं कि हमने कहा था न कि बिरला जी जरूर आएंगे. वीडियो को देखकर यूजर्स भी भावुक हो रहे हैं.

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यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

वीडियो को bobby_mahawar6363 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सांसद जी ने आज दिल जीत लिया. एक और यूजर ने लिखा...हमारे स्पीकर को लोग यूं ही प्यार नहीं करते. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ओम बिरला की सादगी देख मजा आ गया.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Jul 2026 11:16 AM (IST)
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